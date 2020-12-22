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رياضة

وزير الشباب يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس هيئة قضايا الدولة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، وذلك على هامش حضوره لافتتاح أعمال نادى هيئة قضايا الدولة بمنطقة العجوزة بحضور مجموعة من الوزراء، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من المستشارين.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز ودعم التعاون العلمي والثقافي بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة قضايا الدولة، فى مجالات نشر الوعى القانوني والتنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات وحل المشكلات، والقيم المصرية.

ووفقًا لبنود البروتوكول، تقوم هيئة قضايا الدولة بترشيح عدد من مستشاري قضايا الدولة لإلقاء محاضرات والاشتراك فى ورش عمل لنشر الثقافة القانونية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة والقطاعات والإدارات التابعة لها، وتعريفهم باختصاصات وأقسام الهيئة. 

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بترشيح عدد من المتخصصين فى مجالات الإدارة وتطوير الذات، وإدارة الأزمات، وقواعد التعامل مع الجمهور، وعقد دورات للعاملين بهيئة قضايا الدولة فى تلك المجالات، ودعم الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادى الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، وكذا كافة النوادى الفرعية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار المهام التى تضطلع بها هيئة قضايا الدولة، وما يتطلب ذلك من العمل على صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين فى الإدارات المختلفة بالهيئة؛ ليتمكنوا على أداء عملهم على الوجه الأمثل، وجاء التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لحرصها على بذل كافة الجهود؛ لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم على تنمية قدراتهم الذاتية، واستخدام التكنولوجيا، والتدريب على الإدارة العامة من أجل خلق جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة.
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