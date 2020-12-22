ننشر جدول امتحانات الفصل الأول لجميع الصفوف بالجيزة ..شاهد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 /2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.





وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير إلى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير إلى 28 يناير.





أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير إلى 18 يناير.





وامتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير إلى 23 يناير.





أما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 24 يناير إلى 28 يناير .





وامتحانات الصف الثاني و الثالث الابتدائى (فصل واحد ) والصف الثالث الابتدائي للمكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي للصم وضعاف السمع فاستقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير .





أما عن امتحانات الصف الاول الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 18 ينايرإلى 27 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ يوم 28 يناير الي 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 16 يناير إلى 26 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 27 يناير إلى 4 فبراير .