المطاعم السياحية تطالب بزيادة نسبة الإشغال لـ 70% ومد الفتح ساعة إضافية

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا " الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".





وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".





وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".





وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".