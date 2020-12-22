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ديني

أستاذ بمركز البحوث الزراعية: النحل 20 ألف نوع 8% منها فقط تنتج العسل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن النحل له 20 ألف نوع، ما ينتج العسل منها هو 8% فقط من هذه الأنواع، وتابع: "والسلالات التى فى النحل تقارب الـ200 ألف سلالة وكل سلالة لها سلوك تختلف فيه عن الآخر".


وأضاف "عياد"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن أحد أنواع النحل الذى يعيش فى المناطق المطرة، والتى تشهد أمطارا كثيرة يبنى بيوته من مادة بلاستيكية أو "السلفان"، كى لا تتأثر بيوته بالأمطار، وتابع:"وهذا النوع تعيش كل يرقة منه فى غرفة مستقلة بها الطعام الخاص بها بحيث عندما تخرج تجد طعامها".


ولفت الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن عالم النحل كبير وبه الكثير من العجائب والأمر ليس قاصرا على إنتاج العسل أو الشمع وخلافه، ولكن طريقة بناء الخلية تقوم على عملية هندسية دقيقة بحيث تكون له منافذ للتهوية تواجه الفطريات، بالإضافة إلى أن النحل ينتج مادة تواجه البكتيريا بحيث تكون الخلية صحية.
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