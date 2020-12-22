أستاذ بمركز البحوث الزراعية: النحل 20 ألف نوع 8% منها فقط تنتج العسل

قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن النحل له 20 ألف نوع، ما ينتج العسل منها هو 8% فقط من هذه الأنواع، وتابع: "والسلالات التى فى النحل تقارب الـ200 ألف سلالة وكل سلالة لها سلوك تختلف فيه عن الآخر".









وأضاف "عياد"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن أحد أنواع النحل الذى يعيش فى المناطق المطرة، والتى تشهد أمطارا كثيرة يبنى بيوته من مادة بلاستيكية أو "السلفان"، كى لا تتأثر بيوته بالأمطار، وتابع:"وهذا النوع تعيش كل يرقة منه فى غرفة مستقلة بها الطعام الخاص بها بحيث عندما تخرج تجد طعامها".







