ضبط كهربائى يتلاعب فى العدادات الكودية بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتلاعب بالعدادات الكودية وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (أحد الأشخاص "كهربائى حر" - مقيم بالجيزة) بالتلاعب بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع مما يؤدى إلى سرقة التيار الكهربائى وعدم حساب القيمة الحقيقية للتيار، مما يعد إهدار للمال العام وإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكاب العديد من الوقائع بأسلوب التلاعب بالعدادات الكودية مقابل مبالغ مالية ، وتم بإرشاده ضبط (9) عدادات مسبوقة الدفع تم التلاعب بالدائرة الإلكترونية الخاصة بها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة التيار الكهربائى.