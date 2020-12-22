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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يركز على الجوانب الخططية والتكتيكية في المران الأخير بالنيجر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر، استعدادا لمواجهة فريق سونديب في مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.
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