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رياضة

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:17 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بفتح باب القيد أمام الاندية مرة أخرى بداية من 1 يناير المقبل

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏ايوة هي دي القرارات.. فتح باب القيد من ١ يناير لحد ٣١ يعني نبقي لعبنا ٣ ماتشات في الدور الاول 
اضافة ٥ لاعيبة لكل قايمة علشان تبقي ٣٥ مع فتح باب الاعارات بأي عدد".

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.
ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.
ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.
رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.
خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.


سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.
ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل. 
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