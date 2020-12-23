كبار السن ينتشرون بمدينة ناصر ويمتهنون الشحاذة في سوهاج..شاهد

تسير أقدامنا بشوارع مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، فتُشاهد أعيننا كبار السن ينتشرون بكثرة للتسول بالمدينة باعتبارها مهنة ، فهنا رجل يجلس ويضع على رأسه شالًا بُنيًا ويسأل المارة أن يعطوه مما رزقهم الله من مال، وهناك تجلس سيدة تتدلى على وجهها طرحتها السوداء التي تكاد أن تُخفي أعيُنها فلا تستطيع أن ترى من خلالها ولكنها تسعد هكذا بعدم استطاعتنا رؤيتها ومعرفة شخصها.





"قلة المعيشة خلت الناس تستسهل مد الإيد والتسول والشحاذة وكله بقى أصحاب الأيدي السفلى خلاص"، بهذه الكلمات كان رد سهام علي، إحدى السيدات المارة ب"شوارع ناصر"، وبنبرة صوت ساخرة مما تشهده سوهاج من انتشار للتسول والشحاذة بطريقة مُبالغ فيها، أردفت قائلة:"غالبًا الناس الشعور فيها مات ومبقاش عندها احساس ولا خشى وللأسف بيعلموا أطفالهم كده".





سيدات ورجال تتعدى أعمارهم الخمسين عامًا يجلسون على أرصفة الشوارع ويمدون أيديهم لمن يمر بجانبهم داعين لهم ببعض الدعوات التي تلمس قلوبهم وتجعلهم يرأفون بحالتهم، ويخرجون ما يتوافر معاهم من مال ضئيل كان أم كثير، ويساعدوهم به.





وتقول منار عاطف :إنها تتعرض للمناوشات والمضايقات من بعض هؤلاء الرجال، حيث جاءت لتُعطي المال لأحدهم فرد عليها:"طب عاوز شوية عصير من اللي في ايدك"، وكان ردها بإعطاءه علبة العصير ليكن رد فعله مسك يدها ومُعاكستها ببعض الكلمات المعسولة، "إتفاجئت جدًا لإنه راجل كبير وهدومه مبهدلة يعني وشكله فعلا محتاج مساعدات.. اتصدمت ومشيت".





مع انتشار معاشات تكافل وكرامة والجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الخيري كمؤسسة صُناع الخير، يجب أن تقل الأيدي السفلى التي يتسول أصحابها ويُمارسون مهنة الشحاذة ويشوهون صورة أبناء المحافظة أمام الأخرون من أبناء المحافظات الأخرى، لكن ما يحدث في سوهاج هو العكس، حيث أن المساعدات التي تُقدم لهؤلاء المتسولون من المارة تجعلهم يستمرون فيما هم عليه طيلة الأمد.





ويرى محمود عمر، أنه من المفترض عدم مد يد العون لهم حتى ييأسون من فعلهم ويذهبون إلى مراكزهم ويبحثون عن أعمالًا مُشرفة، يأتون منها بأموالًا حلال دون أن يمدون أيديهم للأخرين بهذا الشكل المُهين.