تعليم الكبار بجامعة عين شمس .. خطة لمحو أمية 50 ألف شخص خلال العام الجديد

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا نتائج دورة أكتوبر 2020،موضحا ان هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة ودعم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .





وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لصدي البلد ان الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع.





وأكد مدير مركز تعليم الكبار أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية (7644) دارسًا من إجمالي (24760) دارسًا هو إجمالي إنجاز كل الجامعات في دورة أكتوبر 2020، ما يعني أن جامعة عين شمس منفردة قد حققت ما يقرب من ثلث إنجاز كل الجامعات بنسبة 30.8% وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجامعة.





وأعرب الدكتور إسلام عن سعادته عن ما وصلت إليه الجامعة حيث وجه الشكر والتقدير لقيادات جامعة عين شمس العريقة رئيسًا ونوابًا وعمداءً ووكلاء، و منسقي الكليات المشاركة في المشروع، وفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ولجميع مدربي مركز تعليم الكبار الذين أخذوا على عاتقهم تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية، و فريق عمل مركز تعليم الكبار على حسن صنيعهم وروعة تعاونهم الصادق .





وأشار السعيد إلى أن المركز يقوم بعدة دورات تدريبية لحث الاميين على الاستمرارية لأن عدد الدراسين كان أكثر من 27 ألف دارس في دورة أكتوبر ولكن عدد الناجحين لم يتخطي حاجز 8 الاف وهذا يرجع إلي ضرورة خضوع الدارسين إلى دورات تدريبية تحثهم الي الاستمرارية .



