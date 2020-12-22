ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الكبار بجامعة عين شمس .. خطة لمحو أمية 50 ألف شخص خلال العام الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا نتائج دورة أكتوبر 2020،موضحا ان هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة ودعم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لصدي البلد ان  الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع. 

وأكد مدير مركز تعليم الكبار  أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية (7644) دارسًا من إجمالي (24760) دارسًا هو إجمالي إنجاز كل الجامعات في دورة أكتوبر 2020، ما يعني أن جامعة عين شمس منفردة قد حققت ما يقرب من ثلث إنجاز كل الجامعات بنسبة 30.8% وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجامعة. 

وأعرب  الدكتور إسلام عن سعادته عن ما وصلت إليه الجامعة حيث وجه  الشكر والتقدير لقيادات جامعة عين شمس العريقة رئيسًا ونوابًا وعمداءً ووكلاء، و منسقي الكليات المشاركة في المشروع، وفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ولجميع مدربي مركز تعليم الكبار الذين أخذوا على عاتقهم تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية، و فريق عمل مركز تعليم الكبار على حسن صنيعهم وروعة تعاونهم الصادق . 

وأشار السعيد إلى أن المركز يقوم بعدة دورات تدريبية لحث الاميين على الاستمرارية لأن عدد الدراسين كان أكثر من 27 ألف دارس في دورة أكتوبر  ولكن عدد الناجحين لم يتخطي حاجز 8 الاف وهذا يرجع إلي ضرورة خضوع الدارسين إلى دورات تدريبية تحثهم الي الاستمرارية .

وتابع السعيد أن الطلاب يستهدفون جميع الأعمار بداية من 16 عاما ونأمل أن نمحو أمية 50 ألف شخص خلال العام الجديد وتحقيق رؤية 2030 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير مركز تعليم الكبار: دورات تدريبية للطلاب الجدد للمشاركة بمشروع محو الأمية

7 كليات بجامعة عين شمس تشارك فى مشروع محو الأمية

جامعة عين شمس تشارك بقوة في مشروع محو الأمية.. وكلية التربية تفتح 1600 فصل بالقاهرة الكبرى.. والطلاب يشيدون

مركز تعليم الكبار يواصل دورات إعداد المدربين TOT.. أونلاين

رئيس هيئة محو الأمية: مصر خالية من الأمية 2025.. ومحو أمية 4 أشخاص شرط للتخرج

تعليم الكبار بعين شمس: آداب وتربية وبنات أكثر الكليات مشاركة بمشروع محو الأمية

ترشيحاتنا

حلفت بالطلاق على ابن زوجتي ألا يزورها فى بيتي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

أحمد سامي: أضعنا فوزا كبيرا أمام الاتحاد الليبي فى بداية المشوار الأفريقي

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

سنة صعبة.. رضوى الشربيني تجهش بالبكاء على الهواء وتعلن توقف برنامجها.. شاهد

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن