تعرف على خطط الاستثمار والتنمية في أسوان والصعيد ..فيديو

قال الدكتور على عطية مسعود، أستاذ السياسة والاقتصاد، إن أسوان لديها قاعدة اقتصادية وصناعية واسعة.





وأكد "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة بدأت باستغلال إمكانيات محافظة أسوان التي تدعم في المشاريع القومية والتنموية، فبدأت بمشروع ضخم للطاقة الشمسية "بنبان" بمحافظة أسوان، إضافةً إلى" كوم إمبو" لاستصلاح الزراعي وإدخال نوع جديد من التصنيع الزراعى للتصدير للخارج مثل تكثيف الطماطم وتصديرها للخارج، مضيفًا أن الزراعات التعاقدية بدأت تأخذ شكلًا جديد فى محافظة أسوان، وكذلك أيضًا الاهتمام الصناعى أحتل أولوية كبيرة داخل المحافظة.





وأضاف أستاذ السياسة والاقتصاد، أن محافظة أسوان والصعيد من أولويات الدولة فى التنمية، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان لديها مقومات ليس فقط على إقليم الصعيد بل لجمهورية مصر العربية بأكملها.





ولفت إلى أن القوانين والروتين الجديد الذى يدخل فى عملية التخصيص والتراخيص وتعدد الأماكن التى يتم إصدار التراخيص تعد من أهم العقبات التى تواجهها فى مشروعات التنمية ، مضيفًا أن فى الفترة السابقة بدأت الدولة المصرية بتقليل هذه الإجراءات من 40 إلى 50 بالمائة ولكن ننتظر أكثر من ذلك.





وأوضح "مسعود" أن العقبة الثانية تتمثل فى مستوى تأهيل العمالة وهى تعتبر من العقبات الكثيرة التي بدأنا فى التغلب عليها من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية وربط المدارس الفنية والصناعية بسوق العمل ومن المتوقع الفترة القادمة التغلب على هذه العقبات.





وأشار "مسعود" إلى أن هناك إقليمين اهتمت الدولة بهم فى الفترة السابقة وهما إقليم سيناء والصعيد، مضيفًا أن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تم تنفيذ مشروع بمبلغ مليار دولار ممول من البنك الدولى والحكومة المصرية بمحافظتي سوهاج وقنا وكان الهدف الرئيسى من هذا المشروع هو التوسع فى التمكين الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية والاقتصادية داخل المحافظتين.





وأضاف أن هيئة تنمية الصعيد بدأت أن تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة مع الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والأساسية، ومن ضمن هذه الانجازات الطريق الصحراوى الغربى الذى يتم إنشاؤه وفقًا لمعايير عالمية ،مضيفًا أنه من عوامل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للصعيد، أنها تعتبر بيئة بكر للفرص فهى تحتوى على الكثير من الفرص فتمثل نقطة جذب للاستثمارات الداخلية والأجنبية مضيفًا أن يجب أن يكون هناك عدد من المناطق محددة المواقع يتم تخصيصها .





وأضاف "مسعود" أن هيئة تنمية الصعيد بدأت أن تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة مع الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والأساسية، ومن ضمن هذه الانجازات الطريق الصحراوى الغربى التى يتم إنشاؤه وفقًا لمعايير عالمية ،مضيفًا أنه من عوامل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للصعيد.

وتابع "مسعود" أن الصعيد تعتبر بيئة بكر للفرص فهى تحتوى على الكثير من الفرص فتمثل نقطة جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية مضيفًا أن يجب أن يكون هناك عدد من المناطق محددة المواقع يتم تخصيصها لتصبح مناطق اقتصادية على هيئة المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس مع مجموعة من المناطق اللوجستية والموانئ الجافة بذلك سيصبح إقليم الصعيد هو القائد للتنمية فى مصر.