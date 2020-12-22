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أخبار البلد

مخالفات بالجملة.. بلاغ من نقابة الصيادلة للنائب العام ضد تطبيق علاجي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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محمد غالي
تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شركة علاجى حمل رقم 19914 بتاريخ 22/12/2020 لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور،  عن طريق تطبيق الكترونى يسمى "علاجى" بالمخالفة للقوانين.


تضمن البلاغ قيام الشركة بتقديم إعلانات بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة اعضاء النقابة وتحقر من شأنهم بين افراد المجتمع.


وأوضحت النقابة فى بلاغها أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية تشمل : مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 فى المادة رقم 78و79.


مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق الكترونى وموقع وحساب خاص على شبكة المعلومات من اجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، مما تكون قد خالفت معه نص المادة 27من القانون رقم 175 والتى تنص على أنه فى غير الاحوال المنصوص عليها فى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 300الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او أدار او استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.


وأضافت نقابة الصيادلة فى بلاغها أن الشركة خالفت القانون رقم 206لسنة 2017بشأن الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.


وناشدت نقابة الصيادلة المواطنين عدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الادوية من الصيدليات فقط لانها الوحيدة المرخص لها بذلك.
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