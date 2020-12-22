حادثة على المهبط.. تجربة طوارئ لانفجار إطار طائرة بمطار أبو سمبل

أجرى مطار أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، تجربة طوارئ واسعة النطاق حول سيناريو حدوث انفجار لإطار إحدى الطائرات فور هبوطها بالمطار؛ مما أدى إلى عدم السيطرة علي الطائرة وانحرافها عن الممر وصولًا إلى المنطقة الرملية وارتطام جناحها الأيمن بالأرض؛ مما تسبب فى اشتعال النيران بها، حيث قام على الفور برج المراقبة بإبلاغ مركز الإطفاء ومركز عمليات المطار، وتم توجيه كافة العناصر المشاركة في السيطرة على الواقعة ورفع حالة الطوارئ بالمطار، كما تم توجيه سيارات الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحدث وتم إخلاء الطائرة بسلام من أجل الحفاظ على أرواح جميع الركاب.





وأوضح الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن التجربة تأتى ضمن خطة وزارة الطيران المدنى نحو الاهتمام بتدريب العاملين بالمطارات المصرية على كيفية التعامل السريع مع كافة الطوارئ والأزمات التى قد تطرأ ومواجهة جميع السيناريوهات المحتملة بشكل دورى كل عامين على جميع المطارات المصرية، مؤكدًا أن هذه التجربة تهدف تنفيذ لوائح وتشريعات المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية والتى تفرض إعداد تنفيذ شامل واسع النطاق من أجل تدريب جميع الجهات العاملة فى المطار على مجابهة الأزمات والطوارئ التى قد تطرأ.





كما أشار الطيار خالد عزمى مدير مطار أبو سمبل و مدير إدارة الأزمة إلى أهمية تجربة الطوارئ بالمطار لتدريب العاملين على مواجهة أى ظرف بما يزيد من رفع الوعى وتنمية مهارات العاملين من أجل الوصول إلى الصورة المثالية التى تهدف إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بالمطار والتغلب على أى طارئ قد يحدث فضلًا عن زيادة تأمين وسلامة المطارات.





ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بنجاح التجربة والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة وكذا التعامل السريع والفورى بين جميع الأجهزة المشاركة في مواجهة الأزمة، مشيدًا بقيام كل جهة بتقديم المساعدة المطلوبة في مواجهة الأزمة بما يعكس قدرة وإستعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة وإنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي.





يذكر أن هذه التجربة شاركت فيها جميع الجهات العاملة في مطار ابو سمبل من بينها رجال الحماية المدنية والإطفاء، ورجال القوات المسلحة، وأجهزة الأمن، والإسعاف وبعض الجهات الخارجية من المستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور، كما حضر أيضا فاعليات التجربة عدد من قيادات الشركة المصرية للمطارات والهيئات الأخرى المشاركة فى التجربة.