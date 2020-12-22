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رياضة

الإصابة تبعد حمد الله عن النصر السعودي لمدة أسبوعين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:12 م
عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله
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مجدي سلامة
كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات إصابة الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وتعرض حمد الله لإصابة على مستوى العضلة الضمة، خلال مواجهة النصر والباطن التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأكدت التقارير، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت حاجته لأسبوعين من أجل الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ومن المتوقع أن يغيب حمد الله عن مواجهتي ضمك والفيصلي، في الجولتين 10 و11 من دوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين بالسعودية، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة الأغلى.
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