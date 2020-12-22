الحضور قبل الموعد والالتزام بارتداء الكمامات.. أهم إجراءات جامعة المستقبل لمواجهة كورونا خلال الامتحانات

أعلنت جامعة المستقبل عن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والمقرر اجراؤها فى شهر يناير المقبل، حيث اتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذي وجه إدارة الجامعة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير لتوزيعها على الطلاب.





وصرح الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء، إن جامعة المستقبل وضعت قواعد وتعليمات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة الطلابية، لإتمام عملية الامتحانات بسلام، سواء كانت "أون لاين" أو بالحضور الى الجامعة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.





وأكد الدكتور هشام عرفات أن هناك خطة وضعتها إدارة الجامعة لتفادي فيروس "كورونا"، بتخصيص بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب، وتجهيز القاعات، والتنبيه علي الطلاب بالحضور قبل الامتحان يرتدون الكمامات والقفازات حتى يتم قياس درجة الحرارة لهم، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعى بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات .





كانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمي للجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.





وتتميز جامعة المستقبل الكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التي تضمها الجامعة وهي كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات



