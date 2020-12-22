ملك المستنقعات .. اكتشاف نوع من التماسيح يعود عمره إلى 5 ملايين سنة بأستراليا

حدد العلماء في أستراليا نوعًا جديدًا من التماسيح التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أطلقوا عليها اسم "ملك المستنقعات".





ووفقا لتقرير لشبكة سي إن إن، بلغ طول المخلوق، المسمى رسميًا Paludirex vincenti، أكثر من 16 قدمًا (خمسة أمتار) ويعيش في الممرات المائية في جنوب شرق كوينزلاند ، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن جامعة كوينزلاند (UQ) نُشر يوم الاثنين.





وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن التمساح عاش ما بين 5.33 و 2.58 مليون سنة ، كما قال الباحث يورجو ريستيفسكي ، مرشح الدكتوراه في كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينزلاند ، لـ PeerJ ، المجلة التي نشرت البحث.





وحدد الباحثون التمساح العملاق من الحفريات التي تم اكتشافها في الثمانينيات بالقرب من بلدة تسمى شينشيلا.





وتمت تسمية هذا النوع على اسم جيف فنسنت ، الذي وجد جمجمة متحجرة لحيوان ما قبل التاريخ. "Paludirex" تعني ملك المستنقعات باللاتينية.





وقال ريستيفسكي في البيان الصحفي إن "ملك المستنقعات" كان أحد التماسيح المخيفة "، ويبلغ طول جمجمته المتحجرة حوالي 65 سم .





وأضاف أن أكبر تمساح حي ، وهو تمساح المحيطين الهندي والهادئ - Crocodylus porosus - ينمو بنفس الحجم تقريبًا.