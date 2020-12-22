العزلة تحاصر مملكة الضباب .. بريطانيا .. من أرض الكنز إلى جزيرة الطاعون

في نظر وسائل الإعلام العالمية، فإن بريطانيا - "جزيرة الطاعون" التي يقودها رجل يعتقد أن "التفاؤل بديل للحقائق الصعبة والإدارة السليمة" - تلك الدولة تتلقى حاليًا درسًا جيدًا في "ما تعنيه" استعادة السيادة.









وإذا لم يكن ذلك واضحًا تمامًا، فإن الشماتة واضحة لأن عشرات البلدان، قبل أيام من نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدون اتفاق تجاري حتى الآن، علقت السفر من المملكة المتحدة استجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد الأكثر عدوى.









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وكان جزء كبير من اللوم يقع على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان تحوله في عيد الميلاد قد أظهر مرة أخرى الهوة المتسعة بين الوعود المتقلبة لرئيس الوزراء والعالم الحقيقي، وفقا لما نشرته عنه صحيفة "دي فيلت" الألمانية.









ومع ذلك ، فإن هذا الفراغ الآن "يمتلئ بسرعة بالغضب والخوف من أمة تعرضت منذ ذلك الحين لمزيد من قصص الرعب".









وقالت الصحيفة الألمانية إن الحصار القاري يمكن أن يكون بسبب "إعداد البريطانيين لما قد يعنيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الواقع"، "نظرًا لعدم وجود اتفاق حتى الآن على صفقة تجارية، قبل 10 أيام من الموعد النهائي".









وفي هذه المرحلة، قالت إن "فوضى كورونا ستندمج بسلاسة في فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقليلون سيكونون قادرين أو راغبين في معرفة أي تدبير طارئ جديد يمكن اللجوء اليه للخروج من عنق الزجاجة، وإذا فشل جونسون مرة أخرى في الوفاء بوعوده السامية، سيكون هو نفسه سبب تلك الفوضى".









وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ، "التي أطلق عليها مشرع مؤيد لبريكست منذ وقت ليس ببعيد اسم "جزيرة الكنز" للثروات التي تقدمها، قد حصلت على لقب آخر" وهو "جزيرة الطاعون" بسبب الوضع الصحي المتدهور منذ تفشي فيروس كورونا، والذي ألقى فيه البريطانيون باللوم إلى حد كبير على رئيس الوزراء بوريس جونسون.









وبالنسبة لسكان المملكة المتحدة المحاصرين، قالت الصحيفة الألمانية، إنهم "يستعدون بالفعل لإنهاء طلاق البلاد الفوضوي من الاتحاد الأوروبي، بالانفصال عن الكتلة - وعن العالم بأسره - بدا وكأنه طعم مرير لما قد يأتي".









وقالت صحيفة إن آر سي هاندلسبلاد الهولندية، إنه لا أحد في المملكة المتحدة سيكون لديه ذكرى مع عيد ميلاد الحالي.









وأضافت "ولا حتى القليل من الاحتفالات، فالموانئ مغلقة، وشهدت محطات لندن هجرة جماعية حقيقية. تقطعت السبل بعشرات الكيلومترات من الشاحنات على الطرق السريعة في البلاد ؛ الوزراء يقولون علنا ​​إن الفيروس خرج عن السيطرة ".









وفي غضون ذلك، قالت إنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي .. إذا كان الحكم يتعلق بالتفكير المستقبلي، فقد فشل جونسون في "إنقاذ عيد الميلاد" من الإغلاق الصارم فضلا عن نقص الفاكهة والخضروات الذي يلوح في الأفق - كيف يمكن أن يسوء كل شيء بالنسبة لبريطانيا؟ ".









وكان لدى صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إجابة، حين قالت إن بريطانيا كانت "غارقة في التقاعس عن العمل، مبتلاة بإخفاقات الدولة في التعبئة وعادات جونسون المدمرة المتمثلة في الوعد بالفجر الكاذب لمجرد أنه"لا يمكنه تحمل الأنباء السيئة".









ومرة تلو الأخرى، وعد جونسون "بالعودة إلى الوضع الطبيعي" قبل أن تتمكن الدولة البريطانية من تحقيق ذلك. بدلًا من ذلك.





وقام بوريس بالاحتيال على البريطانيين ما ادى الى تعلقهم بأوهام رئيس الوزراء الذي يعتقد أن التفاؤل بديل للحقائق الصعبة وخطة إدارة واضحة ومتسقة .









وبالنسبة لصحيفة ليبراسيون الفرنسية اليومية ، كان الحصار القاري "أكثر فاعلية من ذلك الذي فرضه نابليون في عام 1806، حيث عزل بريطانيا عن بقية أوروبا وعن أجزاء من بقية العالم".









وقالت إنه مع إغلاق الموانئ وإغلاق الطائرات ونفق القناة، "لا شيء يمكن أن يغادر المملكة - حتى لو، من الناحية النظرية على الأقل، لا يزال من الممكن الدخول ... بعد أيام قليلة من خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة في 31 ديسمبر، كل هذا يعطي لندن لمحة مسبقة عن "سيادتها المستعادة".









وكان موقع الباييس الإسباني قلقًا بشأن ما قد يحدث لاحقًا.









وقال تقرير بعنوان "الضغط يتصاعد"، لقد تفاقم الوقت القصير المتبقي حتى نهاية الفترة الانتقالية بسبب القلق بشأن البديل الجديد ، وإغلاق حدود الاتحاد الأوروبي. جاءت الفوضى التي كان يخشى وقوعها في نهاية العام قبل 10 أيام. قد تكون ردود أفعال جونسون غير متوقعة.







