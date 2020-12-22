للوقاية من كورونا.. 10 بدائل للاحتفال بالكريسماس في المنزل

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم والخوف من التجمعات والاحتفال بين الأهل والأصدقاء بعيد الكريسماس ورأس السنة، فقد صرحت مراكز السيطرة على الأمراض تقليل التجمعات الاجتماعية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للأشخاص.
ويمكن لبعض الافكار البسيطة ان تجعلنا نحتفل بعيد الكريسماس في المنزل، دون الشعور بالملل والبعد التام عن التجمعات التي يمكن أن تعرضنا للاصابة بفيروس كورونا.
وهناك العديد من الطرق المختلفة للبقاء مستمتعًا والاستمتاع بروح العطلة في المنزل والإحتفال بالكريسماس، وذلك حتى نتمكن من الحفاظ على سلامة بعضنا البعض، هو ما سنوضحه لكم في السطور التالية :
1 - مشاهدة الافلا الكلاسيكية الخاصة بعيد الكريسماس.
2- ارتداء البيجامات الجديدة الخاصة بالاحتفال بعيد الكريسماس.
3- تحضير وارسال الهدايا للأقارب البعيدين عنك لمشاركتهم في الاحتفال.
4- التقاط الصور المرحة خلال الاحتفال مع عائلتك في المنزل.
5- خبز البسكويت والمخبوزات الخاصة بعيد الكريسماس والتي تعطي اشكال شجرة الريسماس وغيرها..
6- مشاركة الاطفال الالعاب والاحاجي لجعلهم يشعرون بمزيد من المرح في عيد الكريسماس.
7- اعداد الاطعمة المخصصة للإحتفال كالديك الرومي، وغيرها..
8- شراء شجرة الكريسماس والحرص على تزينها مع افراد عائلتك للشتور بمزيد باجواء العيد.
9- التحدث مع العائلة والاصدقاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومشاركتهم اجواء الاحتفال من المنزل.
10- تشغيل اغاني الخاصة بالاحتفالات بعيد الكريسماس.