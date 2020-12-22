للوقاية من كورونا.. 10 بدائل للاحتفال بالكريسماس في المنزل

كريسماس بمذاق كورونا.. كيف ستحتفل دول أوروبا بعيد الميلاد في ظل إجراءات الإغلاق؟ مخاوف من انتشار العدوى في التجمعات.. وشوارع القارة العجوز تخلو من الناس للمرة الأولى