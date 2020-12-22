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ديني

حلفت بالطلاق على ابن زوجتي ألا يزورها فى بيتي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:48 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " حلفت يمين طلاق على ابن زوجتي الا يدخل منزلي بسبب المشاكل ، ومر على ذلك عامين كاملين وزوجتي حزينة جدا بسبب هذا الأمر ، فما أفعل ؟

رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين قائلا: هذا يطلق عليه يمين الفور بمعنى انك حلفت بالطلاق وقت الازمة وانتهت ومر عليها عامان فلا باس ان يزور الولد أمه ، اما إذا كنت قصدت وقت الحلف انه لا يزور زوجتك أبدا مدى الحياة فهنا لايقع به طلاقا ولكن عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإذا لم تستطع فصيام 3 أيام ، واسمح لابن زوجتك بزيارتها بشكل طبيعي . 
هل يمين الفور يقع به طلاق ؟.. علي جمعة يجيب
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلماء عرفوا "يمين الفور" بأنه اليمين الذي يعتمد على الوقت، بمعنى أن الزوج يقول لزوجته: "إذا ذهبتِ لأمك تكوني طالق" حتى ولم يقل كلمة "الآن"، إلا أنه من المعروف أنه يقصد في وقت المشاجرة، فطالما تجاوزت الوقت ومرّت عدة أيام أو حتى يوم واحد فلا يقع الطلاق.

وأجاب الدكتور علي جمعة، عن سؤال في مجلس الجمعة الأسبوعي، تقول صاحبته: "زوجي قال لي إذا ذهبتِ لأمك أنتِ طالق وذهبت فهل يقع الطلاق؟"، قائلا: "لا يقع طلاقه إذا كان ذهابك لأمك بعد 24 ساعة من اليمين، أما إذا ذهبتِ وقت اليمين أو المشاجرة أو بعدها بساعة أو ساعتين يقع اليمين".

وأضاف: "حدد الفقهاء مدة لوقوع هذا اليمين غاية 6 ساعات، ولكن حسب نية الزوج، إذا كان ينوي في الوقت الحالي فقط فيجوز لها الذهاب بعد 6 ساعات، أما إذا كان يقصد لا تذهب أبدًا فيقع معه الطلاق".
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