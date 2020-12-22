12.6 مليون عامل.. أحمد موسى: القطاع الخاص في مصر يحتاج لدعم

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا نشرته وكالة "رويترز" عن الاقتصاد المصري، منوهًا بأن الوكالة حرفت تقرير البنك الدولي عن مصر.





وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» والذي يقدمه على فضائية «صدى البلد»، أن القطاع الخاص المصري يحتاج إلى الدعم، حيث يعمل فيه 12.6 مليون شخص.





ولفت أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح منذ أكتوبر عام 2019، بأنه سوف يتم طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، موضحا أن البعض وقتها شكك في الأمر.





وأكد أحمد موسى، أن الأمر قيد التنفيذ في بداية العام القادم، مشيرا إلى أن الدولة تعطي مجالًا للمصريين في شراء أسهم في الشركات التابعة للقوات المسلحة لمنافسة الشركات ورجال الأعمال.





وتابع أحمد موسى، أن الدولة سوف تطرح شركات لها نجاحات كبيرة في السوق، موضحًا «عندما يصرح الرئيس السيسي فإن الأمر يتم تنفيذه من دون تردد لأن كل تصريح عن دراسة كاملة».





وأشار أحمد موسى، إلى أنه سوف يتم طرح أسهم لشركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة المصرية.





أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال، قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.





وأوضح البنك – في تقرير صدر حديثا – أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي.





وتابع: كما ساعدت في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.





وقالت هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي – خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن التقرير – إن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ(كوفيد 19)، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد.





وأشارت أيضًا إلى برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.



