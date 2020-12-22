شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن المخزون الإستراتيجى للبطاطس خلال العام الماضى مازال موجودا بالاسواق والمحصول الجديد دخل عليه وهو ما سبب انخفاضا الأسعار.





وأضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن هناك زيادة فى المعروض مشيرا إلى أنه لا بد من وجود تصنيع غذائي وأسواق وألية للعمل.





وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن الذي تأثر نتيجة أزمة البطاطس هم المنتجين الزارعيين وخاصة صغار المنتجين.





وأشار النجيب إلى أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن الزراعة و لا بد من وجود خطة للتوضيح مستقبلا خاصة اننا توقعنا الأزمة منذ 3 أشهر.



