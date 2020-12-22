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شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:46 م
محصول البطاطس
محصول البطاطس
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محمود محسن
أكد حاتم النجيب  نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن  المخزون الإستراتيجى للبطاطس خلال العام الماضى مازال موجودا بالاسواق والمحصول الجديد دخل عليه وهو ما سبب انخفاضا الأسعار. 

وأضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن هناك زيادة فى المعروض مشيرا إلى أنه لا بد من وجود تصنيع غذائي وأسواق  وألية للعمل. 

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن الذي تأثر نتيجة أزمة البطاطس هم  المنتجين الزارعيين وخاصة صغار المنتجين.

وأشار النجيب إلى أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن الزراعة ولا بد من وجود خطة للتوضيح مستقبلا خاصة اننا توقعنا الأزمة منذ 3 أشهر.

من جانبه ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.

وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.
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