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الزراعة : ندعم الفلاح بشكل كبير.. وصدّرنا كميات كبيرة من البطاطس رغم أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:59 م
دكتور محمد القرش
دكتور محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعة
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على دول العالم، مؤكدا أنه على الرغم من تلك الأزمة إلا أنه نجحنا في تصدير كميات كبيرة من البطاطس وهناك جهود كبيرة بذلت.


وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن البطاطس واحدة من المحاصيل المشجعة خلال الاعوام السابقة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون لنا الفرصة الأن للعمل معا حتى نتوسع فى التوسيع الزراعى وتنظيم ىالاسواق بشكل كبير.


وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك عددا كبيرا من المحاصيل وصل الانتاج  بها لشكل جيد حتى الانتاج الداجني، مؤكدا أن وزارة الزراعة دائما ما تقدم الدعم الكبير للفلاح ولم نقصر في خدمته بالوزارة فقامت بالدعم في مجال الأسمدة بما يقرب من  5 مليارات جنيه.


وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.


وكشف نقيب الفلاحين، عن أهم الأسباب التي أدت إلى تدني أسعار البطاطس حتى وصل كيلو البطاطس لـ 70 قرشًا على رأس الغيط بأقل من 50% عن سعر التكلفة، ومنها زيادة المساحة المزروعة هذا العام والتي تزيد على الحاجة المحلية وعقود التصدير.


وأضاف نقيب الفلاحين، "زادت المساحة المنزرعة من البطاطس في العروات الثلاث (الشتوي والصيفي والنيلي )عن 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طنًا للفدان الواحد".
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