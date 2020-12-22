الزراعة : ندعم الفلاح بشكل كبير.. وصدّرنا كميات كبيرة من البطاطس رغم أزمة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على دول العالم، مؤكدا أنه على الرغم من تلك الأزمة إلا أنه نجحنا في تصدير كميات كبيرة من البطاطس وهناك جهود كبيرة بذلت.









وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن البطاطس واحدة من المحاصيل المشجعة خلال الاعوام السابقة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون لنا الفرصة الأن للعمل معا حتى نتوسع فى التوسيع الزراعى وتنظيم ىالاسواق بشكل كبير.









وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك عددا كبيرا من المحاصيل وصل الانتاج بها لشكل جيد حتى الانتاج الداجني، مؤكدا أن وزارة الزراعة دائما ما تقدم الدعم الكبير للفلاح ولم نقصر في خدمته بالوزارة فقامت بالدعم في مجال الأسمدة بما يقرب من 5 مليارات جنيه.







