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رياضة

عمر جابر: هدف بيراميدز في الموسم الحالي هو الفوز بجميع البطولات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصةً أنها بداية المشوار في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز في النسخة الماضية، وتحقيق لقب الوصافة، ويسعى للفوز في النسخة الحالية.

وشدد "جابر"، على أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن في الدوري، ولكن اللاعبين تعاهدوا على الفوز وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، والفريق يطمع للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع التدعميات القوية التي أجراها النادي بداية الموسم، وضم مجموعة نجوم رائعة في مختلف المراكز.

وأشار إلى أنه يلعب في أي مكان يطلبه فيه المدير الفني، وجميع خطوط الوسط والدفاع شارك فيها، ولديه خبرة في التعامل معها، والفريق قادر على الظهور بمستوى متميز في اللقاءات المقبلة.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سجل الهدف جون أنطوي فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد توفيق استقبلها أنطوي برأسية رائعة تصدى لها الحارس ليتابعها مهاجم بيراميدز ويضع الكرة بيسراه فى المرمى معلنا الهدف الأول لفريق بيراميدز أمام الاتحاد الليبي.

الشوط الأول :

بداية سريعة للمباراة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء الاتحاد الليبي ولكن أخرجها الدفاع.

وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11

واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وسط محاولات دون خطورة على مرمى الاتحاد الليبي باستثناء كرة الدقيقة 11.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من قبل لاعبي الاتحاد الليبي ولكن جون أنطوي كان صاحب اللقطات البارزة في أول 45 دقيقة وهي الدقيقة التي كاد يتقدم بها لبيراميدز بتصويبة مرت أعلى العارضة.

ولكن رد الاتحاد الليبي بكرة خطرة كادت أن تنتهي بهدف عن طريق لاعبهم علي مادي الذي دخل بالكرة لمنطقة الجزاء من الجهة اليمين قبل أن يخادع شريف إكرامي ولكن تمريرته لم تجد أي زميل له داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني 

مع بداية الشوط الثاني كاد بيراميدز ان يتقدم عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 51 بتمريرة بدأت من أحمد سامي لإسلام عيسى الذي مهدها برأسه لرمضان صبحي الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس من منطقة الجزاء.

وعوّض جون أنطوي هذه الفرصة بهدف في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة مرة أخرى بعد تصدى الحارس لرأسيته ليسددها هذه المرة في المرمى.

بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب ليمر الوقت المتبقى دون أدنى خطورة على مرمى الفيرقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز بيراميدز بهدف دون رد على الاتحاد .
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