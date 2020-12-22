عمر جابر: هدف بيراميدز في الموسم الحالي هو الفوز بجميع البطولات

قال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصةً أنها بداية المشوار في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز في النسخة الماضية، وتحقيق لقب الوصافة، ويسعى للفوز في النسخة الحالية.





وشدد "جابر"، على أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن في الدوري، ولكن اللاعبين تعاهدوا على الفوز وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، والفريق يطمع للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع التدعميات القوية التي أجراها النادي بداية الموسم، وضم مجموعة نجوم رائعة في مختلف المراكز.





وأشار إلى أنه يلعب في أي مكان يطلبه فيه المدير الفني، وجميع خطوط الوسط والدفاع شارك فيها، ولديه خبرة في التعامل معها، والفريق قادر على الظهور بمستوى متميز في اللقاءات المقبلة.



