شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه برجك

و قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 23 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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اليوم الأثنين21-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج









اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك كذلك القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.



الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.



ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع من تحب اليوم قد يقودك الفلك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب.

حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود واهتم بدقة أدائك وانتبه لحقوقك.



تبدو ساحرا ويقظا ومستعدا للتعامل مع الجميع بروح ود وتعاطف وإيجابية ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.



وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى و تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك قد تكون هناك ضغوط عاطفية أو عائلية.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء إذا أردت أن تحل خلافا.