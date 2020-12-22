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أحمد موسى: طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة يحقق مكاسب للمواطنين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي احمد موسى، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة والمواطنين في ان واحد. 

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ الذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»، أن القوات المسلحة وفرت  السلع الاستراتيجية التي تحدث مشكلات بها في السوق المصري في أوقات متعددة منها ألبان الأطفال واللحوم والخضراوات وغيرها من البضائع التي تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

وأكد موسى، أن هدف دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منع الاحتكارات وتحقيق الاستقرار في الأسعار. 

ولفت موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح منذ أكتوبر عام 2019، أنه سوف يتم طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، موضحا أن البعض وقتها شكك في الأمر . 

وأشار موسى، أنه سوف يتم طرح أسهم لشركتي وطنية وصافي في البورصة المصرية.؛ منوها أن دخول شركات القوات المسلحة في البورصة يحقق مكاسب وعوائد للمواطنين. 
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