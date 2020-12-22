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أخبار البلد

هاشتاج العاشرة ممكن يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون: كامل الدعم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:28 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_ممكن_يااهلي دعما للنادي الاهلي في مشواره الأفريقي غدا امام فريق سونيديب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كامل الدعم .. من أجل تحقيق الحلم #العاشره_ممكن_يااهلى" و "‏افعلوها والقاضية ممكن تاني‎#العاشره_ممكن_يااهلي".

وقال أخرون "‏كونوا حذرين ياابطال من البدايات بالتوفيق ان شاء الله ياابطال القاضيه ممكن‎#العاشره_ممكن_يااهلي" و "‏فووووووق -فوووووووووق الاهلى طول عمرة فوووووق فووووووق دايما معاة روحنا فداة وفى اى مكان بنروح ورااااااااة من تالتة شمال بنهز جمال وباعلى صوت دايما بنشجع الابطال فريق كبير فريق عظيم اديلوا عمرى وبردوا قليل اووووووووو اوو اووووو أفريقيا بتنادينا".

وعقد كيفن جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.

وشرح كيفن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.


وتواصل بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع الجهاز المعاون لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.
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