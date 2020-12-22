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تعليم

وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:19 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة بأدارة غرب  الفيوم ،  الذى أقيم بمقر نقابة المعلمين بالفيوم. 

أكد وكيل الوزارة في كلمته  ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضه للطلاب وأفكار وأعمال الطلاب وحثهم على الإستمرارية، كما شدد على مساعده الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث أستمع إلى شرح أعمال الطلاب وحث الطلاب على طرح أفكارهم للمناقشة

وأشاد وكيل الوزارة بتعاون الطلاب المشاركين في المعرض وطريقة عرض المشروع البحثي ، وحث وكيل الوزارة الطلاب على الإستمرارية في البحث والقراءة والاطلاع لأن البحث العلمي يحتاج إلى عمل وجهد كبير، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتأسيس أكاديمية للبحث العلمي ورعاية الباحثين الصغار وتعليم الطلاب منهجية التفكير العلمي
 
كما أكد وكيل الوزارة على دعم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للعملية التعليمية للنهوض بالتعليم فى المحافظة. 

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر للمشاركين في المعرض من الطلاب ولجنة الإشراف على الطلاب والقائمين على مسابقة أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم 2021 ، مشيرا إلى ضرورة التواصل المباشر مع المتخصصين من أساتذة الجامعة فى جميع مجالات المشروعات المشاركة بالمعرض من أجل دعم أفكار الطلاب ومشروعاتهم البحثية.


وقد افتتح  اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم معرض الطفولة والإذاعة المدرسية  والمقام بمقر نقابة المعلمين بالفيوم. 

وتفقد وكيل الوزارة المعرض ، وأشاد بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين بالمعرض، حيث شارك بالمعرض مدارس المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني والتربية الخاصة، على مستوى المحافظة ، ويحتوى المعرض على صحف حائطية ومجلات مصورة وأحاديث صحفية ومجلات إلكترونية وألبومات رياض الأطفال وقصص قصيرة ومجلات ربع ساعة. 

بدأ الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم ، والعروض الرائعة للبرنامج الإذاعي بالمدارس المشاركة، ففي المرحلة الابتدائية شاركت مدرسة عبدالسيد تعيلب الابتدائية ( بالعلم تبني الأمم) ، وفي المرحلة الإعدادية شاركت مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بابشواي ( مصر بلدنا ) ، وفي المرحلة الثانوية العامة شاركت مدرسة لطفى سليمان الثانوية للبنات ( سويسرا الشرق ) وفي مرحلة الثانوي الفني شاركت مدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم ( في حب رسول الله)

حضر المعرض عدد من قيادات تعليم الفيوم ، من ضمنهم  هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية و محمود هيبة مدير إدارة يوسف الصديق و عصام نعيمي مدير عام إدارة إبشواي التعليمية ومحمد ابوالحارث مدير عام شرق الفيوم و ناصر الحادقة موجة عام الصحافة ، ومن محكمى الوزارة للمعرض  حمدي عوض و عبدالله راضي، والعلاقات العامة بالمديرية ومسئولى الصحافة والإعلام التربوي بالإدارات التعليمية.



وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب
وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب
وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب
وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب
وكيل وزارة التعليم بالفيوم يشهد معرض أيسف للعلوم والهندسة بإدارة غرب
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