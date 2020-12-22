شاهد| كيف تحمي نفسك من القرصنة؟

عرضت قناة سكاي نيوز فيديو يوضح كيفية حماية نفسك وحساباتك من القرصنة وبالتالي يجب تجنب استخدام كلمة السر ذاتها لوقت طويل.









وأضاف الفيديو أنه من الضروري ان تستخدم رموزا معقدة يصعب تخمينها في كل كلمة سر جديدة، مؤكدا انه يجب عدم استخدام أجهزة العمل لأغراض شخصية.









وأوضح الفيديو انه يجب عمل تحديث باستمرار لبرامج الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية بالاضافة الي الاستعداد الدائم للهجما الإلكترونية وكأنها وشيكة الوقوع ووضع خطط بديلة لتقليل عملية القرصنة في حال وقوعها . الأجهزةالإلكترونية









وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سابقا بسبب جهوده في حماية مصالح موسكو، وذلك إثر حملات القرصنة التي تعرضت لها هيئات ومصالح حكومية أمريكية .









وخلال احتفال بمرور قرن على تأسيس الاستخبارات الخارجية الروسية، خاطب بوتين عناصر الاستخبارات قائلًا: آمل أن تواصل الاستخبارات الخارجية، الاستجابة بمرونة للديناميات العالية للتغيرات في الوضع الدولي، والمشاركة بنشاط في تحديد وتحييد التهديدات المحتملة لروسيا.







