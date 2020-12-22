ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| كيف تحمي نفسك من القرصنة؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:08 م
القرصنة
القرصنة
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة سكاي نيوز فيديو يوضح كيفية حماية نفسك وحساباتك من القرصنة وبالتالي يجب تجنب استخدام كلمة السر ذاتها لوقت طويل.


وأضاف الفيديو أنه من الضروري ان تستخدم رموزا معقدة يصعب تخمينها في كل كلمة سر جديدة، مؤكدا انه يجب عدم استخدام أجهزة العمل لأغراض شخصية.


وأوضح الفيديو انه يجب عمل تحديث باستمرار لبرامج الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية بالاضافة الي الاستعداد الدائم للهجما الإلكترونية وكأنها وشيكة الوقوع ووضع خطط بديلة لتقليل عملية القرصنة في حال وقوعها .


وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سابقا بسبب جهوده في حماية مصالح موسكو، وذلك إثر حملات القرصنة التي تعرضت لها هيئات ومصالح حكومية أمريكية . 


وخلال احتفال بمرور قرن على تأسيس الاستخبارات الخارجية الروسية، خاطب بوتين عناصر الاستخبارات قائلًا: آمل أن تواصل الاستخبارات الخارجية، الاستجابة بمرونة للديناميات العالية للتغيرات في الوضع الدولي، والمشاركة بنشاط في تحديد وتحييد التهديدات المحتملة لروسيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حملات القرصنة.. بوتين يهنئ الاستخبارات الروسية وبايدن يستعد لمعاقبة موسكو رغم استهانة ترامب

بعد تعرض أمريكا لهجوم إلكتروني شرس .. بوتين يشيد بالمخابرات الروسية

مخابرات النواب تهاجم ترامب بسبب اتهامه للصين بالقرصنة ودفاعه عن روسيا

ترشيحاتنا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

"البالالم".. قصة سيارة توفيق الدقن في فيلم سر طاقية الإخفاء | صور

صدمة جديدة.. سلالة "سوبر كورونا" لم تنشأ في بريطانيا بل في هذه الدولة

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021