صاروخية رائعة .. عمرو جمال يسجل هدف تقدم طلائع الجيش على مصر المقاصة

وتمكن عمرو جمال من إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة " 17 " من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب،وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.









وتمكن لاعبو طلائع الجيش من شن الهجمات على مرمي مصر المقاصة منذ نطلاق صافرة الشوط الأول.



