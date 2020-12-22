استجابة لـ «صدى البلد» .. تركيب أعمدة كهرباء بشارع أحمد سعيد في بلبيس .. صور

فى استجابة سريعة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بموقع صدى البلد ، ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " سكان شارع أحمد سعيد فى بلبيس يستغيثون من عدم تركيب كشافات إنارة".









قالت المهندسة أمل محمد رحيل رئيس قطاع الرقابة وتقييم الأداء، إنه في إطار اهتمام المهندس محمد أحمد السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بسرعة الاستجابة للشكاوى سعيًا وراء الخدمة الجيدة لعملائنا في المحافظات التي تخدمها الشركة، تواصل كل من المهندس محمد عبد الله ، المهندس هانى اليمانى ، المهندس خالد ، مهندسو الكهرباء بالوحدة المحلية فى مركز ومدينة بلبيس للمتابعة مع المواطن أحمد سامى سيخة القاطن بشارع أحمد سعيد متفرع من شارع المتاجر مركز بلبيس محافظة الشرقية شكواه وأفادوا أنهم قاموا بعمل معاينة على الطبيعة وتبين صحة الشكوى .





وأضافت : وعلى الفور أمر المهندس محمد أحمد السيد حسن بإحلال وتركيب عمود كهربائى بديل للعمود المتهالك حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا على حرص الشركة فى البحث عن كل جديد ليساعدها على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية و تطوير الخدمات وتقديمها بصورة أفضل وأسهل .









اقرأ أيضا









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.