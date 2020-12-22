أحمد موسى يطالب بدعم القطاع الخاص: "شايل عبء كبير جدا عن الدولة"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القطاع الخاص المصري هو الذي يقوم عليه الاقتصاد المصري؛ موضحا أنه لا يوجد استثمارات أجنبية في مصر، لذلك لابد من دعم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.









وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه على فضائية «صدى البلد»، أنه لابد من تنظيم جلسات الاستماع للقطاع الخاص؛ حيث انه يمثل 77% من الاقتصاد المصري؛ مرددا: «القطاع الخاص شايل عبء كبير جدا عن الدولة».









ولفت موسى، الى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة والمواطنين في آن واحد.









وتابع أن القوات المسلحة وفرت السلع الاستراتيجية التي تحدث مشكلات في السوق المصري في أوقات متعددة منها ألبان الأطفال واللحوم والخضراوات وغيرها من البضائع التي تنعكس بالإيجاب على المواطنين.









وأكد موسى، أن هدف دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو منع الاحتكارات وتحقيق الاستقرار في الأسعار.









ولفت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح منذ أكتوبر عام 2019، بأنه سوف يتم طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، موضحا أن البعض وقتها شكك في الأمر .









وأشار موسى، الى أنه سوف يتم طرح أسهم لشركتي وطنية وصافي في البورصة المصرية؛ منوها بأن دخول شركات القوات المسلحة في البورصة لتحقيق مكاسب وعوائد للمواطنين.