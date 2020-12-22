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الزراعة: تحصين 100 مليون طائر من إنفلونزا الطيور.. ولا توجد بؤر في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن قطاع الإنتاج الداجني يشهد تطويرا كبيرا وتم اعتمادنا كـ دولة لديها منشآت خالية من الانفلونزا وتم اعتماد 14 منشأة خالية من الانفلونزا  في مصر.

وأضاف محمد القرش  في مداخلة هاتفية  في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الدولة تخصص أكثر من 19 ألف فدان في المناطق الصحراوية للتوسع في الاستمرار الداجني.

وتابع محمد القرش:" نشهد طفرة في إنتاج البيض و لدينا اكتفاء ذاتي منه ونتتج 2.4 مليار طائر سنويا وهناك تطور كبير في هذا القطاع".

أكمل محمد القرش:"  وزارة الزراعة تقوم بدور كبير لتحصين الدواجن لمنع انتشار اي عدوى وتم تحصين أكثر من 100 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور  ونقوم بمراقبة على عملية البيع ولجان تقوم بالفحص العشوائي على مختلف المناطق في مصر ويتم التعامل مع أي حالة  وفي حال وجود أي مصدر اصابة يتم الإعلان عنها، ولكن لا توجد بؤر لانفلونزا الطيور في مزارع الدواجن  على مستوى الجمهورية".

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور أي بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تمامًا من أي أمراض وبائية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميـع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها.

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