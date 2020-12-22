فيه كبير مشجعين مبيحضرش الماتشات.. نبيل الحلفاوي يرفض لقب كبير الأهلاوية

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رفضه لمناداته من قبل متابعيه بـ كبير مشجعي الأهلي أو كبير الأهلاوية.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر "تويتر"، "‏طبعا المحترفين الأهلوية مشجعين برضه وحكاية كبير الأهلوية دي أنا مش مقتنع بيها.. فيه كبير مشجعين ما يحضرش الماتشات في الملعب؟! أنا بقالي سنين بشوفها في التليفزيون.. كبير المشجعين ده لازم يكون ورا فرقته ويسافر وراهم".





وكان أحد المتابعين وجه له سؤالا "‏‎يا قبطان سؤال علي الماشي كده بمناسبة مشجعين هواة هو فيه مشجعين هواة ومشجعين محترفين اي كانت الإجابة فحضرتك عمدة كل انواع المشجعين وكبيرنا وكبير الأهلاوية كمان".





وفي سياق آخر، ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.





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وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي على إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الرأي العام سياسية، فنية، ورياضية، ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم.