بعلامات استرشادية وممر شرفي.. البرلمان يستقبل الأعضاء الجدد في أول يوم لاستخراج بطاقات العضوية.. ومنح حقيبة برلمانية لكل نائب

وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا

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برلمان 2021.. 75 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول









أثنى أعضاء مجلس النواب عن القائمة الوطنية لمحافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي خلال حفل استقبالهم لاستخراج كارنيهات العضوية.





وقال الأعضاء إن الأمانة العامة اهتمت بأدق وأصغر التفاصيل، ولم تترك أي حسابات للظروف، وهو ما انعكس علي التنظيم، حيث تم وضع علامات استرشادية بالمجلس.





وقامت الأمانة العامة بتخصيص الباب رقم 4، لاستقبال النواب، وحرصت على وجود موظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس مكتوبا عليها "إلى مقر قاعة الاستقبال"، وهو الأمر الذي يسر علي النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم بسهولة ويسر.





ممر شرفي





وقبل دخول النواب إلى مقر مبني مجلس النواب، حيث توجد قاعة استخراج الكارنيهات، أقامت الأمانة العامة ممرا شرفيا، توسطته سجادة خضراء، وهو الأمر الذي قابله النواب بحالة من الانبهار من روعة التنظيم.





قاعة فرعونية





واختارت الامانة العامة لمجلس النواب ، البهو الفرعوني الذي تم تصميميه علي الطراز الفرعوني ، ليكون مقر استقبال النواب ،وهو ما جعل المشهد أكثر ابهارا للنواب حيث خصصت امانة المجلس عددا من الموظفين ، لطباعة كارنيهات عضوية النواب .





استضافة فندقية

وعلي طريقة الفنادق الكبري، خصص امانة المجلس مكان داخل البهو الفرعوني ، يحتوي علي وجبات خفيفة ومشروبات ، للنواب ومرافقيهم والاعلاميين.





اجراءات ضد كورونا





واتخذت أمانة المجلس عددا من الاجراءات الاحترازية المشددة و اجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا و تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية.





وشملت الاجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.





حقيبة النواب





كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ،وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير .





القاعة الرئيسية





ووضعت الامانة العامة لمجلس النواب ، برنامج للاعضاء الجدد بعد استخراج الكارنيهات ، حيث خصصت عدد من الموظفين لاصطحابهم القاعة الرئيسية التي تعقد بها جلسات المجلس ، حيث حرص عدد كبير من النواب علي التقاط الصور التذكارية داخلها .





متحف البرلمان





كما تضمن البرنامج اصطحاب النواب لمتحف البرلمان ، والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي ، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات . ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور ، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث ، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس





قاعة الصحفيين





وأصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلامين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد كما تم إعداد بوفيه لاستقبال النواب والإعلامين فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد .





يذكر ان النائب عطية الفيومي ،وجه التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.





ومن جانبه قال النائب ايهاب الطماوي ، عضو مجلس النواب ، ان المستشار محمود فوزي ، الأمين العام ابهر النواب ، بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصري العريق .





ومن جانبه وجه المستشار محمود فوزي ، الامين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الامانة العامة علي تفانيهم واخلاصهم في العمل مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد قائلا:"لا اعمل لوحدى فالبرلمان مؤسسةى كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين اصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات".