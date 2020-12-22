بعلامات استرشادية وممر شرفي.. البرلمان يستقبل الأعضاء الجدد في أول يوم لاستخراج بطاقات العضوية.. ومنح حقيبة برلمانية لكل نائب

وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا
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برلمان 2021.. 75 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول
أثنى أعضاء مجلس النواب عن القائمة الوطنية لمحافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي خلال حفل استقبالهم لاستخراج كارنيهات العضوية.
وقال الأعضاء إن الأمانة العامة اهتمت بأدق وأصغر التفاصيل، ولم تترك أي حسابات للظروف، وهو ما انعكس علي التنظيم، حيث تم وضع علامات استرشادية بالمجلس.
وقامت الأمانة العامة بتخصيص الباب رقم 4، لاستقبال النواب، وحرصت على وجود موظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس مكتوبا عليها "إلى مقر قاعة الاستقبال"، وهو الأمر الذي يسر علي النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم بسهولة ويسر.
ممر شرفي
وقبل دخول النواب إلى مقر مبني مجلس النواب، حيث توجد قاعة استخراج الكارنيهات، أقامت الأمانة العامة ممرا شرفيا، توسطته سجادة خضراء، وهو الأمر الذي قابله النواب بحالة من الانبهار من روعة التنظيم.
قاعة فرعونية
واختارت الامانة العامة لمجلس النواب ، البهو الفرعوني الذي تم تصميميه علي الطراز الفرعوني ، ليكون مقر استقبال النواب ،وهو ما جعل المشهد أكثر ابهارا للنواب حيث خصصت امانة المجلس عددا من الموظفين ، لطباعة كارنيهات عضوية النواب .
استضافة فندقية
وعلي طريقة الفنادق الكبري، خصص امانة المجلس مكان داخل البهو الفرعوني ، يحتوي علي وجبات خفيفة ومشروبات ، للنواب ومرافقيهم والاعلاميين.
اجراءات ضد كورونا
واتخذت أمانة المجلس عددا من الاجراءات الاحترازية المشددة و اجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا و تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية.
وشملت الاجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.
حقيبة النواب
كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ،وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير .
القاعة الرئيسية
ووضعت الامانة العامة لمجلس النواب ، برنامج للاعضاء الجدد بعد استخراج الكارنيهات ، حيث خصصت عدد من الموظفين لاصطحابهم القاعة الرئيسية التي تعقد بها جلسات المجلس ، حيث حرص عدد كبير من النواب علي التقاط الصور التذكارية داخلها .
متحف البرلمان
كما تضمن البرنامج اصطحاب النواب لمتحف البرلمان ، والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي ، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات . ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور ، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث ، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس
قاعة الصحفيين
وأصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلامين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد كما تم إعداد بوفيه لاستقبال النواب والإعلامين فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد .
يذكر ان النائب عطية الفيومي ،وجه التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.
ومن جانبه قال النائب ايهاب الطماوي ، عضو مجلس النواب ، ان المستشار محمود فوزي ، الأمين العام ابهر النواب ، بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصري العريق .
ومن جانبه وجه المستشار محمود فوزي ، الامين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الامانة العامة علي تفانيهم واخلاصهم في العمل مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد قائلا:"لا اعمل لوحدى فالبرلمان مؤسسةى كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين اصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات".