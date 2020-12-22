ماليا وعاطفيا.. اعرف حظك من برجك الفلكي لهذا الأسبوع

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وإليكم أبرز توقعات الأسبوع ، من يوم 22 ديسمبر وحتى 26 ديسمبر ، لجميع الأبراج الفلكية :









برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

سيكون هذا الأسبوع رحلة طويلة تتعلق بالعمل. ستكون تحت ضغط كبير بسبب الزيادة المفاجئة في عبء العمل. لن يتمكن رجال الأعمال من الحصول على أي ربح خاص هذا الأسبوع. إذا كنت تعمل في الملابس أو مستحضرات التجميل أو القرطاسية ، فيمكن جني أرباح صغيرة خلال هذا الوقت. إذا كنت تعمل فقد تكون هناك بعض المشاكل المتعلقة بالراتب. بالحديث عن الحياة الشخصية ، ستبذل قصارى جهدك لتحسين علاقتك بزوجتك وستحصل على نتائج جيدة. للحفاظ على السعادة والسلام في حياتك الزوجية ، عليك أن تلطف سلوكك. خلال هذا الوقت ، ستكون صحة الوالدين جيدة جدًا وستكون علاقتك بهم حلوة أيضًا. بالحديث عن صحتك ، قد يكون لديك أي حساسية للجلد خلال هذا الوقت.





برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

يمكن أن تنتهي أي مشاكل متعلقة بالأداء خلال هذا الوقت. ستزداد ثقتك وستكون قادرًا على التركيز على عملك بشكل صحيح. هناك احتمال قوي لترقيتك في هذه الفترة. ينصح رجال الأعمال بعدم القيام باستثمارات كبيرة. على الصعيد الاقتصادي ، سيكون هذا الأسبوع أفضل لك من المعتاد. إذا قمت بخفض نفقاتك المتزايدة ، يمكنك تجنب العديد من المشاكل. قد تضطر زوجتك إلى مواجهة بعض المشاكل الصحية. خلال هذا الوقت ، يمكن أيضًا رؤية بعض التغييرات في طبيعته. من الأفضل أن تعتني بهم جيدًا وتدعمهم عاطفيًا أيضًا. فجأة يمكن العثور على بعض الأخبار الجيدة في نهاية الأسبوع.





برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

بداية الأسبوع ستكون جيدة جدا. إذا كنت تحاول الحصول على وظيفة جديدة ، فمن المحتمل جدًا أن تحقق النجاح هذا الأسبوع. في شركة كبيرة قد تحصل على منصب رفيع. كل هذا هو نتيجة عملك الجاد. إذا كان عليك أن تتكبد خسارة في العمل الأسبوع الماضي ، فقد تحصل على فرصة جيدة للتعويض عنها خلال هذه الفترة. يمكن أيضًا استئناف أي عمل متوقف لك. من المرجح أن تتحسن بيئة منزلك. إذا كان لديك أي نزاع مع أفراد عائلتك ، فسيصبح كل شيء هادئًا خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، يُنصح بالاهتمام بسلوكك بشكل خاص حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلات في المستقبل. من وجهة نظر الصحة ، من المحتمل أن تكون هذه المرة مناسبة لك. مع العمل تحتاج أيضًا إلى تخصيص وقت لنفسك.





السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

ستكون الأيام الأولى من الأسبوع صعبة بالنسبة لك ، لكن الوقت بعد ذلك سيكون مناسبًا. خلال هذا الوقت ، يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. سيثبت هذا الأسبوع أنه أفضل للموظفين. خلال هذا الوقت سيتم الانتهاء من جميع أعمالك بسهولة. أيضًا ، سيكون كبار السن لديك راضين عن عملك. أولئك الذين يقومون بأعمال تجارية قد يستفيدون بشكل جيد. الوقت مناسب للحصول على مخزون جديد. على الصعيد الاقتصادي ، يمكن أن يكون هناك تحسن كبير في هذه الفترة. يمكنك الحصول على أي فائدة تتعلق بالعقار. ليس هذا فحسب ، بل يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة للتخلص من ديونك. سيكون هناك سلام في حياتك الشخصية. سيكون الوقت المناسب مع زوجتك. بالحديث عن صحتك ، لن تكون هناك مشاكل كبيرة خلال هذه الفترة.









برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

على صعيد العمل ، من الممكن حدوث تغيير كبير خلال هذه الفترة. فجأة يمكن نقلك أو يمكنك النمو أيضًا. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعمل في مكتب رفيع في المكتب ، فتجنب الغضب من الأشياء الصغيرة. قد يحصل رجال الأعمال على العديد من الأرباح الصغيرة هذا الأسبوع. سيكون هذا الأسبوع أيضًا حافلًا لك. خلال هذه الفترة ، من المحتمل جدًا أن تحقق النجاح في أي مسألة قانونية. ستكون حالتك المالية جيدة. يمكنك أيضًا إنفاق الكثير هذا الأسبوع. في هذه الفترة سوف تحصل على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع زوجتك. خلال هذا الوقت ، سينمو حبك وسيتحسن فهمك المتبادل. هذه المرة ستكون مناسبة لك من حيث الصحة.









برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

يُنصح أهل برج العذراء بتوخي الحذر خلال هذا الوقت. قد يكون لديك نزاع مع رئيسك في العمل أو مسؤول كبير خلال هذه الفترة. في مثل هذه الحالة ، إذا لم تتخذ أي قرار على عجل ، فسيكون ذلك جيدًا فقط. بسبب المشاكل الاقتصادية ، يمكن أن يتأثر الأشخاص المرتبطون بالتجارة. خلال هذا الوقت قد تضطر إلى القتال بقوة لتحقيق الربح. بسبب زيادة نفقات الأسرة ، قد تفسد ميزانيتك خلال هذه الفترة. في هذا الوقت تحتاج إلى التركيز أكثر على المدخرات. سيكون من الأفضل أن تقوم بكل العمل وفقًا لخططك المالية. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. سوف يدعمك والداك في الظروف المعاكسة. خلال هذا الوقت لن تكون هناك مشكلة تتعلق بالصحة.





الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

سيكون هذا الأسبوع مزدحمًا جدًا للموظفين. سيكون من الأفضل أن تضع خطة لمدة أسبوع مقدمًا. إذا كنت عاطلًا عن العمل ، فربما تجلب جهودك هذا الأسبوع بعض الألوان. إذا كان عملك يتباطأ لبعض الوقت ، فقد يسير عملك هذا الأسبوع بشكل جيد. إذا كنت تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير ، فيمكنك الحصول على فائدة اقتصادية كبيرة. من ناحية أخرى ، قد تضطر أيضًا إلى الجري كثيرًا في هذه الفترة فيما يتعلق بأمور عملك. حاول الحفاظ على علاقتك بكبار السن في منزلك. تجنب عدم احترام كبار السن. بالحديث عن صحتك ، إذا كنت مريضًا بالسكر ، فمن المستحسن هذا الأسبوع أن تكون أكثر يقظة. لا تقصر في الأكل والشرب.





برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

لن يكون هذا الأسبوع مفيدًا لك من حيث المال. بسبب المشاكل المالية ، سيبقى العقل مضطربًا. قد يزداد سوء التفاهم في هذه الفترة مع الزوج. قد يكون هناك توتر بينكما في أمور صغيرة ، بسببها سيظل جو منزلك مضطربًا. من الأفضل أن تحاول تقوية ثقتك ببعضكما البعض. في منتصف الأسبوع ، يمكن القيام بأي عمل كبير بمساعدة الأب. بالحديث عن العمل ، سيكون هذا الأسبوع طبيعيًا بالنسبة للعمال. خلال هذا الوقت ، سيكون لديك علاقة أفضل مع الزملاء. سيكون كبار الضباط سعداء أيضًا بعملك. من ناحية أخرى ، سيحصل رجال الأعمال على ربح لائق. هذه المرة ستكون مليئة بالصعود والهبوط بالنسبة لك من حيث الصحة. حتى أدنى إهمال يمكن أن يزيد من مشاكلك.





القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

سيكون هذا الأسبوع صعبًا عليك. خلال هذا الوقت ، قد تخوض معركة كبيرة مع زوجتك. الخلافات حول شيء ما يمكن أن تسبب اختلافات عميقة بينكما. في مثل هذه المواقف ، عليك التصرف بحكمة. هذه المرة ستكون ميمونة جدا للموظفين. قد يزيد دخلك خلال هذه الفترة. يمكن لرجال الأعمال الاستفادة بشكل جيد في هذا الوقت. إذا كنت تفكر في بدء عمل جديد ، فهذه المرة مناسبة له. سوف تحصل على الحظ الكامل. من ناحية الصحة ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. إذا كنت مهملًا ، فقد تعاني من نتيجة خاطئة.





برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

سيحصل برج الجدي على نتائج مختلطة هذا الأسبوع. خلال هذا الوقت لا تتحمس وتفعل شيئًا تندم عليه في المستقبل. تصرف أمام كبار السن في المكتب. إذا كنت لا تتفق مع أي شيء عنها ، فامتنع عن استخدام الكلمات الخاطئة في الحماس ، وإلا فقد تذهب وظيفتك أيضًا. بصرف النظر عن هذا ، من المستحسن تجنب أي جدال مع الزملاء في الأمور الصغيرة. هذا الوقت مهم جدا بالنسبة لك. ضع كل انتباهك على العمل. رجال الأعمال قد يتكبدون خسائر هذا الأسبوع. سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية. قد تتزعزع وحدة أفراد عائلتك. قد تكلف هذه الفترة أيضا أكثر من الدخل. في نهاية الأسبوع يمكنك المشاركة في برنامج روحي. يجب أن تتبع التباعد الاجتماعي خارج المنزل. يجب أن تكون أكثر يقظة تجاه جائحة COVID-19.





برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

ستشعر بتحسن عقلي خلال هذه الفترة. سيكون عقلك هادئًا وسيكون مزاجك جيدًا أيضًا. إذا كنت تقوم بعمل ، فلا تقم بأي عمل في المكتب بسرعة. انتبه أيضًا إلى المهام المعلقة. بداية الأسبوع ستكون بطيئة بعض الشيء بالنسبة لرجال الأعمال. من المحتمل أن تحقق ربحًا في نهاية الأسبوع. لا تتسرع في اتخاذ القرارات المالية. بالحديث عن الحياة الشخصية ، سيكون جو منزلك جيدًا هذا الأسبوع. سوف تحصل على دعم الوالدين. خلال هذه الفترة ، يمكن لوالدك اتخاذ قرار هام يتعلق بالعقار. بالحديث عن صحتك ، إذا لم تقم بفحصك الصحي لفترة طويلة ، فهذه المرة مناسبة لذلك. في نهاية الأسبوع ، من المتوقع رحلة قصيرة.





برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

سيكون هذا الأسبوع ممتعًا جدًا لك. خلال هذا الوقت يمكن إكمال بعض الأعمال المهمة لك. سواء كان ذلك في الحياة الشخصية أو المهنية ، ستحصل على نتائج جيدة. إذا كنت تعمل ، فمن المحتمل أن تظل هذه المرة طبيعية بالنسبة لك. سيحصل رجال الأعمال على النتائج كما هو متوقع. سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لشراء الذهب والفضة. يمكنك عمل صفقة كبيرة. ستكون حالتك المالية جيدة. إذا كنت تخطط لشراء سيارة جديدة أو أي عنصر آخر ثمين ، فمن المستحسن في هذا الوقت تجنبه. سيكون هناك انسجام في علاقتك مع عائلتك. يمكن للأطفال الحصول على نجاح كبير في مجال التعليم. بالحديث عن صحتك ، سيكون هذا الأسبوع أفضل بالنسبة لك. خلال هذا الوقت سوف تتمتع بصحة جيدة.































