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أخبار البلد

غدا.. انعقاد عمومية «محامين أسيوط»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء 
واوضحت اللجنة ان المقار كالتالي:
أولا: مقر نقابة المحامين بأسيوط لجنة مركز أسيوط وقسم أول وثاني أسيوط والفتح وابنوب واللجنة المجمعة ( تضم شمال وجنوب أسيوط)
ثانيًا: نادي النقابة بديروط وهى: ديروط ومنفلوط والقوصية
ثالثا: نادي نقابة المحامين بأبو تيج لجنة أبو تيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم

وصرح مجدي سخي، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه تيسيرا على الزملاء للتصويت تم توفير وسائل نقل أمام المحاكم الجزئية بالنقابتين بعدد كاف لنقل الزملاء إلى مقرات التصويت، كما تم إعداد صندوق كجمعية عمومية مجمعة يضم النقابتين بمقر نقابة أسيوط، وذلك حتى يتثنى للزملاء الغير متواجدين بالقرب من مقراتهم الأصلية من الإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الاستعلام عن الإسم من لجنته الأصلية للتأكد من عدم التصويت بها.

وأشار سخي إلى فتح لجان التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، مشددا على الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا نن ارتداء الكمامة والتباعد والانصراف بعد التصويت منعا للزحام.
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