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توك شو

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن طرح السيارات الكهربائية بمصر..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:33 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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محمود محسن
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن السيارة الكهربائية أصبحت عالمية ، مؤكدا أن البطارية الخاصة بها لها أهمية  لأنها تمثل  35% من السيارة .

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أن العقود جاهزة للتوقيع، موضحا أنه وقع الاختيار على سيارة أصلها يابانى حتى لا تضيع وقتا فى التجارب.


وتابع وزير قطاع الأعمال أن خط الإنتاج سيأتى كله من الصين وسيتم تركيبه فى مصر، مؤكدا أن المصنع سيعمل بطاقة 50 ألف سيارة وسوف نبدأ بـ 25 ألف سيارة.

وأشار توفيق إلى أنه سيتم طرحها بالسوق المصرى للجميع نصفها للأساطيل الحكومية والهيئات الاقتصادية ولم يتم تحديد سعر السيارة ولكن بسعر متوسط للمستهلك 310 و 360 ألف للمصنع .

يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر تطورا كبيرا هذه الفترة خصوصا بعد صدور قرار الترخيص الدائمة والاستغناء عن التراخيص المؤقتة وزاد الإقبال عليها نسبيا، خصوصا أن أسعار صياناتها و مصاريف تشغيلها أقل بكثير من مثيلاتها الكهربائية و في هذا السياق نطرح عليكم أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .


قمنا بالتواصل مع أحد تجار السيارات الكهربائية في مصر لنعرف أحدث أسعار و مواصفات السيارات الكهربائية في مصر علي ارض الواقع والذي صرح قائلا انه أصبح الطلب مرتفع علي هذه النوعيه من السيارات .
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