وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن طرح السيارات الكهربائية بمصر..فيديو

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن السيارة الكهربائية أصبحت عالمية ، مؤكدا أن البطارية الخاصة بها لها أهمية لأنها تمثل 35% من السيارة .





وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أن العقود جاهزة للتوقيع، موضحا أنه وقع الاختيار على سيارة أصلها يابانى حتى لا تضيع وقتا فى التجارب.









وتابع وزير قطاع الأعمال أن خط الإنتاج سيأتى كله من الصين وسيتم تركيبه فى مصر، مؤكدا أن المصنع سيعمل بطاقة 50 ألف سيارة وسوف نبدأ بـ 25 ألف سيارة.





وأشار توفيق إلى أنه سيتم طرحها بالسوق المصرى للجميع نصفها للأساطيل الحكومية والهيئات الاقتصادية و لم يتم تحديد سعر السيارة ولكن بسعر متوسط للمستهلك 310 و 360 ألف للمصنع .



