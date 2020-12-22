جريمة تعاقب عليها.. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على وكالة رويترز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة "رويترز" تحاول تشويه الاقتصاد المصري، وتنقل معلومات محرفة من تقرير البنك الدولي عن مصر، موضحا أنهم يرغبون في إبعاد الاستثمارات عن الدولة.





وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه على فضائية «صدى البلد»، أن ما فعلته "رويترز" في حق مصر جريمة يعاقب عليها القانون، منوها بأن القنوات المعادية تعمل على إحباط المستثمرين لهروب الاستثمار من مصر.





وأشار أحمد موسى، إلى أن القنوات التركية والقطرية لا تمل من تشويه صورة مصر ليل نهار، مستغلة مثل تلك التقارير المغلوطة.





وأكد أحمد موسى، أن القطاع الخاص المصري هو الذي يقوم عليه اقتصاد الدولة؛ لذلك لابد من دعم للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.



