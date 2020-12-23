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اقتصاد

المغرب والبنك الدولي يوقعان ثلاث اتفاقيات بقيمة 800 مليون دولار

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
المغرب والبنك الدولي
المغرب والبنك الدولي
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قسم الاقتصاد
وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي في الرباط على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار، تتعلق بمشاريع الاستجابة العاجلة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا، وبرنامج "الجيل الأخضر"، ثم التمويل الإضافي لبرنامج دعم قطاع النقل الحضري.

وقع على هذه الاتفاقيات وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشيل.

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ويهدف المشروع الأول إلى دعم جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومة الحماية الاجتماعية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية، والاستجابة بشكل فوري لحالات الطوارئ في المستقبل إذا اقتضت الحاجة.

وبشأن برنامج "الجيل الأخضر"، يهدف القرض إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب في المناطق الريفية، والاستدامة البيئية لسلاسل القيمة الزراعية والأغذية الزراعية وخلق فرص شغل إضافية، فيما يتمحور التمويل الإضافي لبرنامج دعم قطاع النقل الحضري، حول دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي.
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