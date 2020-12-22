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محافظات

وفاة طبيب بفيروس كورونا فى سمالوط شمال المنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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ايمن رياض
توفي الدكتور ماجد بشرى استشاري الأشعة بسمالوط شمال المنيا إثر إصابته بفيروس كورونا، ليضاف إلى قائمة شهداء فيروس كورونا بعد معاناة كبيرة مع المرض. 

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يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء هم الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة والممرضة شروق محمد بالمنيا والممرضه سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية. 


وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

  وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 308 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.


وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 229 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2292 كيلو من المواد الغذائية و 21 لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
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