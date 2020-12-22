لاعتقادهم بوجود آثار فى منزلها.. إعدام متهمين والسجن لثالث بتهمة قتل ربة منزل بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، باعدام متهمين والسجن المشدد لثالث لقتلهم ربة منزل والشروع فى قتل نجلها لسرقتهما، لاعتقادهم بوجود آثار فى منزلها.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى و أحمد عبدالحى قوره، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.



ترجع وقائع القضية لـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع خيريه عبدالراضى بربرى ٦٠عامًا و إصابة نجلها يوسف أحمد محمد، بطعنات اثر تسلل مجهولين لمنزلهم ومحاولة سرقة المكان.





تبين من التحريات، أن مرتكبى الحادث كلا من: هاشم عمر فكرى ٣٢ سنه و شهرته قراعه و حاتم مصطفى إبراهيم ٢٨ سنه و شهرته خرابه و محمود حسن محمود و جميعهم.





كما بينت التحريات، أن المتهمين اعتقدوا وجود قطع أثريه فى منزل المجنى عليها و تسللوا للمنزل للحصول على القطع الأثرية المزعومة.

و أثناء تفتيشهم لمنزل المجنى عليها، استيقظت فأنهالوا علي رأسها بقطعة خر ا سانية فقتلوها، ثم شعر بهم نجلها فطعنوه بسكين، و لم يجدوا سوى حلق القتيله فسرقوه و فروا هاربين.

و تمكنت قوات الأمن من ضبطهم و إحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التى قضت بحكمها المذكور.





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