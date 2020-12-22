ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لاعتقادهم بوجود آثار فى منزلها.. إعدام متهمين والسجن لثالث بتهمة قتل ربة منزل بقنا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:42 م
محكمة
محكمة
Advertisements
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، باعدام متهمين والسجن المشدد لثالث لقتلهم ربة منزل والشروع فى قتل نجلها لسرقتهما، لاعتقادهم بوجود آثار فى منزلها.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى و أحمد عبدالحى قوره، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.

                 
ترجع وقائع القضية لـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع خيريه عبدالراضى بربرى ٦٠عامًا و إصابة نجلها  يوسف أحمد محمد، بطعنات اثر تسلل مجهولين لمنزلهم ومحاولة سرقة المكان.


تبين من التحريات، أن مرتكبى الحادث كلا من: هاشم عمر فكرى ٣٢ سنه و شهرته قراعه و حاتم مصطفى إبراهيم ٢٨ سنه و شهرته خرابه و محمود حسن محمود و جميعهم.


كما بينت التحريات، أن المتهمين اعتقدوا وجود قطع أثريه فى منزل المجنى عليها و تسللوا للمنزل للحصول على القطع الأثرية المزعومة.

و أثناء تفتيشهم لمنزل المجنى عليها، استيقظت فأنهالوا علي رأسها بقطعة خراسانية فقتلوها، ثم شعر بهم نجلها فطعنوه بسكين، و لم يجدوا سوى حلق القتيله فسرقوه و فروا هاربين.

و تمكنت قوات الأمن من ضبطهم و إحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التى قضت بحكمها المذكور.


اقرأ أيضًا :

شاب يغلق فمه بـ"قفل" داخل مجلس مدينة نجع حمادى للمطالبة بكشك


اشتركا في قتل عامل عمدا.. إحالة أوراق شقيقين بقنا للمفتي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم ربة منزل بقنا

السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

الأحداث تودع حيثيات تخفيف عقوبة قتلة نجل مذيعة مشهورة

السجن المشدد 15 سنة لمحامي في تزوير أوراق رسمية بقنا

اشتركا في قتل عامل عمدا.. إحالة أوراق شقيقين بقنا للمفتي

قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته.. إحالة أوراق عامل للمفتي

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

مدرب بيراميدز: الفوز على الاتحاد شيء إيجابي ونحتاج للتحسن للوصول إلى أهدافنا

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

نجم الزمالك يلجأ لوكيل كارتيرون.. اعرف السبب

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

هروب جماعي.. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن العالم.. تفاصيل

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند