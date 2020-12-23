بمكونات منزلية.. اعرفي إزاي تتخلصي من جفاف الجلد في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء ، يمكن لرياح الشتاء الباردة والجافة أن تترك بشرتك جافة للغاية وضعيفة. بغض النظر عن مقدار استعدادك ، لا يمكنك تخطي مشاكل الجلد الشتوية .





ووفقًا الموقع "بولد سكاي" ، إليكي بعض المكونات التي تساعدك على التخلص من جفاف الجلد :









العسل الخام

ضع العسل على بشرتك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفه جيدًا لاحقًا باستخدام الماء العادي.

كرر هذا العلاج كل يوم بديل للحصول على أفضل نتيجة.





جل الصبار

طريقة الاستعمال

ضع جل الصبار على المناطق المصابة.

تدليكه برفق على الجلد.

ترك الأمر عند هذا الحد.

إذا شعرت أنها لزجة أو غير مريحة ، يمكنك غسلها بعد 15-20 دقيقة.

كرر هذا العلاج كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.





خيار

ضع الخيار في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا. أخرجي الخيار المبرد وقطعيه إلى شرائح رفيعة. ضعي شرائح الخيار الباردة على المناطق المصابة. اتركه لمدة 10-15 دقيقة. اخلعي ​​الشرائح واغسلي وجهك. كرر هذا العلاج كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.



