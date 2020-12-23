وداعا للكرش برجيم سهل ومجرب فى أسبوعين

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي

يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

أو



أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة



أو



شريحتان نستو لايت +توست سن

يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

- توقفى عن السكريات والحلويات فهى تسبب زيادة وزنك وفى الوقت نفس التقليل من مناعتك



-يمكنك الأقلال قدر الإمكان من تناول الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات والألياف فى المقابل تساعد البروتينات على منحك الشبع لفترة أطول .



يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يمكنك تناول المشروبات بين الوجبات الرئيسية الثلاث.

يجب الاكثار من تناول الشوفان كوجبة خفيفة بين الوجبات فهو يمنحك الشبع لفترة أطول.



