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مرأة

وداعا للكرش برجيم سهل ومجرب فى أسبوعين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تبحثين عن رجيم سريع وفعال لأستعادة رشاقتك سريعا والتخلص من دهون البطن العنيدة.. إليك خطة رجيم  لتخسيس البطن يقدمه موقع  بولد سكاى الهندى لرجيم لمدة أسبوعان
لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون  وإنقاص الوزن


الأسبوع الأول

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

وجبة الغذاء:

يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه

وجبة العشاء

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي


الأسبوع الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

يضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين
طبق شوفان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة +كوب زبادى

أو

أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة


أو

شريحتان نستو لايت +توست سن


حيل سريعة ..

يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

- توقفى عن السكريات والحلويات فهى تسبب زيادة وزنك وفى الوقت نفس التقليل من مناعتك

-يمكنك الأقلال قدر الإمكان من تناول  الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات والألياف فى  المقابل تساعد البروتينات على منحك الشبع لفترة أطول .

يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون  يمكنك تناول المشروبات بين الوجبات الرئيسية الثلاث.

يجب الاكثار من تناول الشوفان كوجبة خفيفة بين الوجبات فهو يمنحك الشبع لفترة أطول.


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