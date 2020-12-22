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محافظات

نحو كوادر نسائية فاعلة.. محافظ بني سويف يشهد افتتاح المرحلة الثانية لتأهيل 50 سيدة على القيادة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:15 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجلسة الافتتاحية ضمن  البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية على القيادة الفاعلة بالعمل العام لعدد 50 سيدة من كافة الفئات،والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان"نحو قيادة نسائية فاعلة". 

ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على مجال العمل العام،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف وعدد من المحاضرين أكاديميين وتنفيذيين و أعضاء فرع المجلس بالمحافظة . 

حيث أكد المحافظ على الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع،لافتا إلى أنه على مدار الست سنوات الماضية تلاحظ تنامي المشاركة الفاعلة للمرأة بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال،خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا،وظهر بشكل واضح في شغل المرأة لمناصب قيادية بداية من المناصب الوزارية والمحافظين ونواب محافظين ورؤساء جامعات ،علاوة على التواجد القوي والتمثيل الفعال في الحياة النيابية والبرلمانية كممثلين  ونواب للشعب في مجلسي النواب والشيوخ. 

مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها عن حرصه لدعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، والحرص على وجود  قيادات نسائية  مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية. 
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 من جهتها عبرت نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف عن تقديرها للمحافظ د.محمد هاني غنيم ودعمه اللامحدود  لكافة أنشطة وجهود الفرع  في مجال خدمة المرأة السويفية  وقضاياها المجتمعية ،والعمل على تمكينها في كافة المجالات ،مشيرة إلى أن البرنامج"الذي يشارك فيها 50 سيدة بالمرحلة الثانية،قد سبقتها مرحلة أولى"نوفمبر الماضى" وبمشاركة  40 سيدة،لافتة إلى أنه تمت مراعاة زيادة العدد المستهدف في المرحلة الثانية وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات من تنفيذيين وأطباء وصيادلة ورائدات ريفيات وغيرهن،فضلا عن إضافة موضوعات ومحاور جديدة على برنامج التدريب،والذي يشمل التدريب المشاركات المستهدفات في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة. 

 وأضافت"نرمين"البرنامج يتضمن عددًا من المحاور على مدار 3 أيام متصلة بدأت"اليوم"بجلسة افتتاحية تضمنت شرح وتعريف بالبرنامج وأهميته،أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات متعلقة ببرنامج بناء الشخصية(القيادة والتخطيط والإدارة ومهارات الاتصال)، وتختتم بمحاضرتين عن التمكين الاقتصادي للمرأة،والمجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات والنقابات ومفهوم الدولة، فيما تستكمل فعاليات البرنامج التدريبي غدا"الأربعاء"بموضوعات:تجرية الجامعة التكنولوجية،والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ،والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمرأة،وتحديات الأمن القومي المصري،في حين تختتم فعاليات"اليوم الثالث والأخير"بتناول محاور خاصة بإستراتيجية 2030،وبرنامج الانتخابات "العملية الانتخابية ،الحملات الانتخابية ،خطة التحرك والبرنامج الانتخابي "، وبرنامج الإدارة المحلية "المحليات في الدستور،دور المجالس المحلية ، حقوق المرأة في الدستور"،وإستراتيجية مكافحة الفساد. 

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