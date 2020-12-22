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منوعات

بريطانيا تشهد أعلى معدلات إصابة بكورونا منذ ظهور الفيروس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:38 م
أحمد شريف

شهدت المملكة المتحدة أعلى زيادة على الإطلاق في حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية إلى جانب 691 حالة وفاة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار  ، تم تسجيل 36804 اختبارات إيجابية جديدة.


 يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن عمليات إغلاق جديدة في لندن والجنوب الشرقي ، مع سلالة جديدة من المرض تمزق البلاد.


 وتم تسجيل في هذا الوقت من الأسبوع الماضي ،  18450 إصابة جديدة بفيروس كورونا.


  وصل إجمالي عدد القتلى في المملكة المتحدة الآن إلى 68307 - مع رقم اليوم هو الأعلى منذ مايو.


 تظهر الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية للوفيات حيث تم ذكر Covid-19 في شهادة الوفاة ، جنبًا إلى جنب مع بيانات إضافية عن الوفيات التي حدثت في الأيام الأخيرة ، أن هناك الآن 84000 حالة وفاة تتعلق بـ Covid-19 في المملكة المتحدة.

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