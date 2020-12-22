بريطانيا تشهد أعلى معدلات إصابة بكورونا منذ ظهور الفيروس

شهدت المملكة المتحدة أعلى زيادة على الإطلاق في حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية إلى جانب 691 حالة وفاة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار ، تم تسجيل 36804 اختبارات إيجابية جديدة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن عمليات إغلاق جديدة في لندن والجنوب الشرقي ، مع سلالة جديدة من المرض تمزق البلاد.

وتم تسجيل في هذا الوقت من الأسبوع الماضي ، 18450 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وصل إجمالي عدد القتلى في المملكة المتحدة الآن إلى 68307 - مع رقم اليوم هو الأعلى منذ مايو.

تظهر الأرقام المنفصلة التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية للوفيات حيث تم ذكر Covid-19 في شهادة الوفاة ، جنبًا إلى جنب مع بيانات إضافية عن الوفيات التي حدثت في الأيام الأخيرة ، أن هناك الآن 84000 حالة وفاة تتعلق بـ Covid-19 في المملكة المتحدة.