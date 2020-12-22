محافظ كفر الشيخ: تحصين 32 ألفا و210 طيور ضد الأمراض الوبائية

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 32210 طيور ضد الأمراض الوبائية.





وأشار المحافظ إلى تطهير 6 أسواق، و 13 رياشة، ومعاينة 4 مزارع، وسحب 40 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 6 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 11000 طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

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وقال وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة..