رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ 911 مواطنا مصريا عالقا في الإمارات ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك بعض الدول قامت بوقف سير الطيران وإغلاق المجال الجوي منها الكويت والسعودية؛ وذلك بسبب جائحة كورونا، موضحة أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات كثيرة من المصريين بخصوص "قرار الكويت أنه فى حالة العودة يكون من خلال الإمارات أو تركيا أو إثيوبيا أو سلطنة عمان".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين سيتحملون الكثير من الأموال من أجل العودة للكويت، وذلك بسبب الغلق لمدة أسبوع، أو من خلال العودة من الدول السالف ذكرها.





ولفتت إلى أن كل الدول تقوم باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً "نحترم سيادة كل دولة والقرارات التى تتخذها ولكن وزارة الهجرة المصرية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين المصريين".





وأشارت إلى أنه تم التواصل مع وزارة السياحة حتى يتواجد المصريين فى الإمارات لمدة أسبوع لحين عودة الطيران لـ الكويت.





وأكدت أن هناك حوالى 1485 شكوى واستغاثة من المواطنين وفى الإمارات 911 مواطنا مصريا معلقا، والدولة تتواصل معهم وتوجه لهم رسالة طمأنينة لحين تغطية تكلفة الفندق.



