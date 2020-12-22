التفاصيل الكاملة لتحويل مستشفى أحمد شوقي لطب المسنين إلى عزل كورونا

قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس ، أنه تم بناء على قرار رئيس الجامعة بتخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.





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وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.





وأكد سويد أن المستشفى مجهز بعدد 31 من أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة، موضحا أن المستشفى يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.





وأشارت الدكتورة هالة إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهة أنه سوف يتم تحويلها الأسبوع المقبل بشكل كامل.





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وفي ذات السياق أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .





ويمنح العاملين بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين الكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين ، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري. و الدفعة الثانية إعتبارًا من الأحد ٢٧ ديسمبر وحتى الخميس ٣١ من الشهر ذاته.



