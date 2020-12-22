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أخبار العالم

أردوغان سيواجه إجراءات أكثر صرامة مع بايدن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:42 م
على صالح
قال أوكان مودريسو أوغلو ، الكاتب الصحفي التركي بـ صحيفة "صباح" الموالية لحكومة أنقرة، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان من المرجح أن يكون له الأولوية على قائمة أعمال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وعلاوة على ذلك، "لن يكون مفاجئًا أن تكون تركيا من بين الدول الخمس الأولى التي سيزورها بايدن بعد توليه منصبه"، وفقا لـ مودريسو.


ويتوقع المحللون أن يواجه أردوغان إجراءات أكثر صرامة مع بايدن، الذي سيتولى رئاسة الولايات المتحدة الشهر المقبل، بشأن قضايا فشل دونالد ترامب في معالجتها، مثل شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400 ونزاعها مع اليونان وقبرص بشأن الغاز الطبيعي، والاحتياطيات في شرق البحر المتوسط، لكن تركيا أبدت استعدادها للعمل مع إدارة بايدن.

وكتب الصحفي التركي في صحيفة "صباح" أنه "من المرجح بشدة أن تشمل إعادة تقييم بايدن للعلاقات التركية رحلة إلى أنقرة"، مشددًا على أن الأعمال الأساسية لمثل هذه الزيارة جارية بالفعل.

وأعرب بايدن عن انتقاده لسياسة تركيا الخارجية في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط ​​ووصف أردوغان بأنه "مستبد" خلال موسم الانتخابات التمهيدية الرئاسية في عام 2019.

وأشار الكاتب أيضًا إلى مجموعة من التطورات التي قد تتكشف بناءً على العمل الذي تقوم به وزارة الخارجية التركية.

وتشمل المحادثات بشأن حقوق التنقيب في البحر المتوسط ​​مع اليونان المجاورة ، وإحياء اتفاق المهاجرين لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي ، وتشكيل أسس لمحادثات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن جزيرة قبرص المقسمة.

وكتب الصحفي التركي هاند فرات، في صحيفة حريت، الثلاثاء ، أن أنقرة أبلغت واشنطن أن تركيا مهتمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال فرات أن واشنطن "ردت بشكل إيجابي" على خطط تركيا للإصلاحات ، وتأمل في أن تسن أنقرة التغييرات المذكورة.

وتعهد أردوغان الشهر الماضي بإصلاحات شاملة في مجال حقوق الإنسان ، وهي خطوة يرى المحللون أنها قد تواجه تدقيقًا من قبل إدارة بايدن.

ونقل فرات عن مسؤولين رفيعي المستوى تأكيدهم لتوقع أن يلتقي بايدن مع أردوغان بعد محادثات مع قادة الدول التي أصبحت جزءًا من التقاليد السياسية.

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