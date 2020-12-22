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مرأة

لتصبح أطول عمرا.. إليك 3 طرق لتنظيف غسالاتك الكهربائية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:49 م
غسالة أتوماتيكية
غسالة أتوماتيكية
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نورهان رأفت
تعتبر الغسالات الكهربائية ، من أهم الأجهزة الكهربائية المنزلية ، والتي تعتمد عليها السيدات المعاصرات ، في إنجاز مهام نظافة الملابس ، ولكي تعمل الغسالة ، بشكل كفء ، لابد من الاعتناء الدوري لها ، وتنظفيها بشكل دوري ، حتى تصبح أطول عمرا ، وبأفضل كفاءة .

إليكي بعض الطرق المثالية ، لتنظيف الغسالة الكهربائية ، بشكل مثالي وبمكونات منزلية : 


الطريقة الأولى : 
خل أبيض
كوب صودا 
ربع كوب ماء
امزجي الصودا مع الماء في وعاء صغير ، أضف مزيج الصودا إلى الدرج لتلقي منظف سيارتك ، وسكب الخل في البرميل. قم ببدء تشغيل الجهاز في وضع الخمول عند أقصى درجة حرارة ولأطول وقت.

الطريقة الثانية : 
1-6 حزم من حامض الستريك. يعتمد مقدار صب حامض الستريك على حجم الغسالة ودرجة التلوث.
ضيفي مسحوق حامض الستريك إلى حجرة المنظفات. بدء تشغيل الجهاز في وضع درجة الحرارة القصوى ووقت التشغيل.

الطريقة الثالثة : 
كوب من ملح الليمون 
نصف كوب من بيكربونات الصودا 
ضعي المزيج في درج الغاسلة ، وقومي بتشغيلها 


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