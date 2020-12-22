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تعليم

رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:35 م
أفضل بحث في مؤتمر
أفضل بحث في مؤتمر دولي
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محمد عبدالحليم

فاز الدكتور أحمد خليفة أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة بنى سويف، رئيس قسم الصحة النفسية بمجلس حقوق الإنسان، بجائزة أفضل بحث في المؤتمر العلمي الافتراضي الدولي الأول لكلية التربية الأساسية بجامعة ديالي بالعراق، تحت شعار "  نرتقي بوعينا من أجل طلبتنا - رؤى علمية لتحديات واقعية ". 
 

قال الدكتور أحمد خليفة تقدمت إلي جامعة ديالي بالعراق ببحث عنوانه " المحددات النفسية المنبئة بالتطرف الفكري لدي عينة من طلاب الجامعة"، ضمن  102أبحاث في مجالات متنوعة أرسلها باحثين يمثلون 12دولة عربية ،وتم تقسيم وتصنيف الأبحاث في ثلاثةمحاور وتولت اللجنة المسؤولة تقييم الأبحاث. 

وأضاف خليفة : أعلن رئيس جامعة ديالي الدكتور عبد الرحمن ناصر راشد  اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر  ديسمبر 2020 ،  عن  حصول بحثي على المركز الأول و جائزة أفضل بحث في تصنيف المحور الثاني

وأشار خليفة إلى أنه الباحث المصرى الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل بحث بجانب باحثين آخرين من دول عربية فازا بالجائزة أيضا في المحورين الأول والثالث في المؤتمر ، لافتا  إلى أنه كان من المقرر سفره الي العراق لتسلم الجائزة ولكن إدارة جامعة ديالي  فضلت إعلان أسماء الفائزين " اون لاين" نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا وتسلمت صورة من إعلان الجائزة على الواتس الخاص بي اليوم. 

، ولفت خليفة إلى أن بحثه  يتضمن مجموعة من المحددات النفسية  التي تتننبأ بالتفكير المتطرف لدي عينة من الطلاب الجامعيين، بالإضافة إلى  مجموعة من المهارات مثل توكيد الذات والتفكير الناقد تساهم في خفض التطرف الفكري. 

 كما يوصي البحث بدراسة مثل تلك المهارات وخاصة التفكير الناقد لحماية الشباب من الوقوع في التطرف الفكري.

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من جانب اخر كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد اجتماع تنسيقي للبدء في تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة، حيث حضر الاجتماع :الأستاذة هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،والأستاذة هيثم محمد مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن

وناقش الاجتماع الخطوات الأولية والإجراءات المطلوبة،وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتطبيق وتفعيل المنظومة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة  لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة،،في إطار رؤية 2030 وما تضمنته من التحول الرقمي بأجهزة ومؤسسات الدولة.

واستعرض السكرتير المساعد أهم أهداف المنظومة والمكونات الرئيسية ومحتوياتها ومتطلبات التشغيل والضوابط العامة التي تحكم عمل المنظومة،التي تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة وإحكام السيطرة عليها والحفاظ عليها من التعديات ودعم التقييم العادل للأصول وتعظيم عوائد الدولة من خلال الوقوف على القيم السوقية الفعلية باستخدام التقنيات الحديثة والمساهمة في تقعيل العقود النموذجية للعلاقات التعاقدية التي تبرمها أجهزة ومؤسسات الدولة.
رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي
رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي
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